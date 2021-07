Elodie debutta al cinema con "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa Le riprese inizieranno in autunno. "Emozionata ed onorata"

Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno in autunno. "Quest'esperienza - dice Elodie - significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa".

"Elodie è forza, istinto, bellezza - afferma Mezzapesa - Quello che cercavo per un personaggio all'incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso".

(ITALPRESS).