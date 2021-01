Università. Test di medicina, aperte le iscrizioni Per il San Raffaele a Milano

Da oggi è possibile iscriversi online ai test di ammissione per i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università Vita e Salute San Raffaele di Milano. I test si svolgeranno a Milano, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari e sarà possibile iscriversi fino alle ore 12 del 12 aprile 2021. Nel test ci saranno quesiti di logica, problem solving, comprensione del testo, biologia, chimica, matematica e fisica, e parte delle domande a risposta multipla potra' essere formulata anche in inglese. Sul sito dell'ateneo e' disponibile anche un simulatore online per esercitarsi nelle prove e, a partire dal 25 gennaio saranno fruibili a distanza due corsi di preparazione al test, uno per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e uno quelli delle professioni sanitarie. Per i corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria ci sara' un unico test a partire dal 20 aprile, per rispettivamente 300 posti e 50 posti. Per i 46 posti dell'International Medical Doctor Program (in lingua inglese per cittadini comunitari) la prova sara' il 22 aprile, mentre per i corsi di Laurea in Infermieristica (115 posti), Fisioterapia (40 posti, Ostetricia (30 posti), Igiene Dentale (40 posti) ci sara' un unico test il 19 aprile e i candidati potranno indicare fino a tre preferenze. Infine, per il corso di laurea in Ricerca Biotecnologica in Medicina (40 posti) il test sara' dal 19 aprile.