Borsa, Milano chiude in ribasso: attesa per la crisi politica Il Mib ha terminato la seduta con un calo dell'1,1%

Il Mib ha terminato la seduta al ribasso, dopo una sessione altalenante, con gli investitori che attendono ulteriori sviluppi sulla crisi politica. Come scrive infatti Francesco Bonazzi su Alliance News, "l'azzardo c'è, ma più passano le ore e più aumentano le possibilità di reclutare i senatori mancanti che dovranno mantenere in vita il governo Conte e, soprattutto, evitare le elezioni anticipate in piena pandemia e con la contrarietà di Sergio Mattarella".

Nel frattempo, i dati sul coronavirus e lo sviluppo dei vari percorsi di vaccinazione rimangono sotto i riflettori. Il Ftse Mib, quindi, ha terminato in ribasso dell'1,1% a 22.381,35, il MidCap perde l'1,4% a 37.927,99, lo SmallCap cala dell'1,3% a 21.711,60 mentre l'AIM perde lo 0,7% a 7.438,68. Tra gli eurolistini, il Dax perde l'1,5%, il Cac cede l'1,4%, mentre il FTSE 100 ha chiuso in rosso dell'1,1%. (Italpress)