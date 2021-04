G20, migliorano le prospettive ma ripresa fragile "il recupero sembra irregolare all'interno dei paesi fragili"

“Dopo la forte contrazione nel 2020, le prospettive globali sono migliorate principalmente grazie al roll out delle campagne di vaccinazione e dal sostegno politico continuo. Tuttavia, il recupero sembra irregolare all'interno dei paesi fragili e soggetti a elevati rischi di ribasso, compresa la diffusione di nuove varianti di Covid-19 e dei diversi ritmi di vaccinazione”. E' quanto si legge nel comunicato ufficiale della Presidenza Italiana G20 relativa alla seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali dei Paesi G20. "Affronteremo il problema di cicatrici economiche, soprattutto per quelli piu' colpiti, comprese le donne, i giovani, lavoratori informali e poco qualificati. Ci impegniamo a rimanere vigili ed evitare il ritiro prematuro delle misure di sostegno", si sottolinea. "Riaffermiamo la nostra determinazione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per tutto il tempo necessario per proteggere la vita, i posti di lavoro e i redditi delle persone, per sostenere la ripresa economica, combattere le crescenti disuguaglianze e rafforzare la resilienza del sistema finanziario, salvaguardando al contempo i rischi di ribasso e le ricadute negative e preservando a lungo termine sostenibilita' fiscale. Il superamento della pandemia - si legge ancora - e' un presupposto per una ripresa stabile e duratura. Noi restiamo impegnati a rafforzare i sistemi sanitari e a facilitare un accesso equo e rapido ai vaccini, terapie e diagnostica e incoraggiamo gli sforzi per aumentare rapidamente la loro produzione e distribuzione.

Riconosciamo l'importante ruolo del commercio aperto ed equo basato sulle regole nel ripristinare la crescita e la creazione di posti di lavoro". "Evidenziamo il nostro impegno a combattere il protezionismo e incoraggiamo gli sforzi per riformare l'Organizzazione mondiale del commercio. Concordiamo sulla necessita' di cogliere le opportunita' derivanti dall'innovazione tecnologica per stimolare la ripresa e garantire una prosperita' su vasta scala.

Continueremo a coordinare da vicino i nostri sforzi per migliorare la resilienza contro shock futuri, comprese pandemie, disastri naturali, rischi climatici e ambientali. Secondo il G20 affrontare il cambiamento climatico e promuovere la protezione ambientale sono questioni sempre piu' urgenti, dare forma alla ripresa offre un'opportunita' unica di sviluppo e di strategie lungimiranti che investono in tecnologie innovative e promuovono giuste transizioni verso economie e societa' piu' sostenibili, con particolare attenzione alle piu' segmenti di popolazione interessati e in linea con l'accordo di Parigi". "Aumenteremo ulteriormente il nostro sostegno ai paesi vulnerabili mentre affrontano le sfide associato alla pandemia Covis-19.

Chiediamo al Fmi di presentare una proposta globale per una nuova assegnazione generale dei diritti speciali di prelievo (DSP) di 650 miliardi di dollari per soddisfare la necessita' globale a lungo termine di integrare le attivita' di riserva. Una nuova allocazione aumenterebbe la liquidita' globale e aiutera' la ripresa globale", conclude la nota.

