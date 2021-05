Via libera da Bruxelles alla nuova Alitalia Raggiunto l'accordo

Raggiunto l'accordo a Bruxelles per far decollare la nuova Alitalia che, almeno in prima battuta avra' dimensioni piuttosto ridotteIl via libera e' arrivato al termine dell'incontro fra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e la commissaria Margharete Vestager. A Roma, in videoconferenza era collegato il ministro dell'Economia Daniele Franco. L'incontro non e' stato conclusivo perche' serviranno altri approfondimenti, ma ha messo le fondamenta della rinascita.

"A seguito di discussioni intense e costruttive a tutti i livelli, la Commissione e le autorita' italiane hanno raggiunto un'intesa comune sui parametri chiave per garantire la discontinuita' economica tra Ita e Alitalia - ha annunciato il portavoce al termine dell'incontro -. La Commissione sostiene gli sforzi dell'Italia per preparare quanto prima il lancio di Ita come nuovo e vitale attore di mercato in linea con le norme Ue".

Le linee guida dell'accordo sono quelle indicate dal ministro dell'Economia nel corso del "question time" alla Camera: "Ita avra' un perimetro piu' contenuto rispetto ad Alitalia in termini di rotte, flotta e attivita' collegate - ha spiegato -. La soluzione e' coerente con l'impostazione del piano della nuova societa' e capace di assicurare lo sviluppo anche occupazionale".

