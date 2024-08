Sorpresa: il Mezzogiorno presto sarà il nord del Mediterraneo I rapporti con i Paesi arabo-africani, con la Cina, saranno il viatico per l'inversione di tendenza

di Luigi Mainolfi

Dall’inizio delle primarie americane, gli opinionisti stanno dedicando molte energie per fare previsioni sulla geopolitica, influenzata anche dalla decisione di Biden e dal cambio di strategia di Trump. In gioco, però, ci sono anche gli effetti sul comportamento politico di Paesi, come Cina e Russia, che cercano di adeguare le loro strategie alle caratteristiche del prossimo Presidente degli Stati Uniti.

Ho trovato l’articolo di Romano Prodi utile ed efficace per avvicinarmi all’argomento. Di solito, i rapporti tra la Cina e il resto del mondo vengono osservati solo in base agli aspetti commerciali. Prodi ha cercato di spiegare come il clima culturale-politico-sociale può provocare variazioni, nei rapporti tra gli Stati. Il mio professore di economia politica, prima di arrivare a spiegare le varie scuole economiche, ci ammanniva la natura delle culture dei popoli, dalle quali scaturivano i comportamenti sociali, la qualità del potere amministrativo e le tendenze economiche. Una cosa erano i comportamenti dei Paesi cattolici e democratici e altra cosa erano quelli influenzati da Confucio, da Mao, da Budda e da Maometto.

Per molto tempo, i comportamenti degli Stati sono stati comprensibili, perché decisi in base a ideologie o a sintesi di ideali, semplici da indicare, come liberali, democratici,socialisti e comunisti. C’era anche tantissimi Paesi bloccati sul passato, che costituivano il “Terzo Mondo”.Nei primi decenni del ‘900, eventi, come Rivoluzione Russa, Nazismo, Maoismo, Fordismo, Colonialismo,ecc, partorirono comportamenti tendenti a imporre sistemi rigidi e politiche economiche distintive. L’esigenza di un controllo del Mondo fece nascere l’ONU, la NATO e altre organizzazioni mondiali.

A metà del secolo, i rapporti tra i Paesi venivano guidati dalle logiche imperialiste URSS e USA, mentre la Cina di Mao si organizzava per gestire il capitalismo di Stato. Con l’affermazione della globalizzazione è cambiata la qualità dei rapporti tra gli Stati. La politica, influenzata dalle logiche mercantili, preferisce la diplomazia, le vie per raggiungere i mercati (la Via della Seta e l’importanza del Canale di Suez), il basso costo del lavoro, i sistemi fiscal tolleranti, la conoscenza della persuasione occulta e la capacità di attrarre stili di vita. L’importanza commerciale dei Paesi dipendeva dalla capacità di gestire questi elementi e di attrarre imprenditori e imprese. Uno dei limiti del nostro Paese, nella seconda metà del secolo scorso, è stato il favorire l’emigrazione delle imprese.

Nel corso dei secoli, secondo esperti, la direzione dei movimenti economici ha cambiato verso. Nei periodi in cui avvenivano i cambiamenti, il mondo economico doveva essere attento. L’economia del nostro Mezzogiorno fu indebolita dall’attrazione esercitata dal Nord Europa sul territorio meridionale e dalla staticità sociale della sua classe dirigente. Difetto, che non è ancora scomparso. Gli ultimi avvenimenti politici messi in piedi dall’attuale Governo, a partire dai rapporti con i Paesi arabo-africani, con la Cina, sono la conseguenza della nuova direzione del’asse strategico dello sviluppo: SUD-NORD. Il Piano Mattei e le altre iniziative politiche sono in linea con le nuove esigenze del territorio meridionale, che potrà diventare il centro del Mediterraneo e , forse, del Mondo . Spero che si capisca.