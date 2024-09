Responsabilità sociale e ambientale, importante riconoscimento per WINDTRE Manzoni: "La certificazione Iso/Iec 20000-1:2018 è la testimonianza del nostro impegno"

WINDTRE ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 20000-1:2018, rilasciata da DNV, ente indipendente leader mondiale nella certificazione di sistemi di gestione accreditati, che attesta l'eccellenza nella gestione dei servizi IT dell'azienda. Questo riconoscimento conferma l'impegno di WINDTRE verso la qualità e l'innovazione nella proposta di servizi dedicati al mercato corporate e alla pubblica amministrazione.

L'ottenimento della ISO/IEC 20000-1 rappresenta un importante traguardo, frutto di un lavoro di squadra e di un impegno costante nel miglioramento continuo della customer satisfaction e si inserisce all'interno di un ampio portafoglio di certificazioni già possedute da WINDTRE, che spaziano dall'ambiente, energia e monitoraggio dei gas serra, alla sicurezza dei lavoratori, responsabilità sociale, parità di genere, qualità e sicurezza delle informazioni. Un sistema integrato che copre tutte e tre le dimensioni della sostenibilità: Ambientale, Sociale e di Governance (ESG). WINDTRE continua a investire nelle tecnologie e nelle sue persone per garantire che i suoi servizi restino sempre all'avanguardia.

"La certificazione ISO/IEC 20000-1 è un ulteriore passo nel nostro percorso verso un modello di sviluppo sostenibile e responsabile. In WINDTRE, crediamo che la sostenibilità non sia solo un obiettivo da raggiungere, ma un principio guida che ispira ogni aspetto della nostra attività - ha dichiarato Federica Manzoni, Direttrice Sustainability & Quality Certification WINDTRE -. Con il nostro piano ESG, ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere un approccio inclusivo e innovativo, in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Questo traguardo rafforza la nostra determinazione nel creare un futuro digitale che sia al contempo efficiente, sicuro e rispettoso delle persone e del pianeta".

Il sistema di Gestione Integrato delle certificazioni contribuisce concretamente al raggiungimento degli obiettivi del piano di sostenibilità di WINDTRE, un programma completamente incorporato nelle iniziative di business aziendali che include dieci impegni concreti e misurabili mirati a raggiungere ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance).