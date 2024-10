Stellantis prolunga fino a novembre stop Mirafiori Fermata la produzione della 500 elettrica presso Carrozzerie Mirafiori, operai in solidarietà

La produzione della Fiat 500 elettrica presso le Carrozzerie di Mirafiori subirà una sospensione prolungata fino al primo novembre. Stellantis ha comunicato questa decisione ai sindacati, attribuendo il blocco alla persistente mancanza di ordini, un problema che affligge il mercato elettrico in Europa. Nonostante la 500e abbia conquistato il 40% delle vendite nel segmento delle city car elettriche nei primi otto mesi del 2024, le difficoltà del mercato si fanno sentire.

Inizialmente, la sospensione della produzione era prevista fino al 14 ottobre, ma la situazione non è migliorata. I lavoratori coinvolti nella produzione della 500e e quelli della Maserati continueranno a beneficiare di contratti di solidarietà, una misura che mira a supportare l’occupazione in questo periodo di incertezze.

Stellantis ha dichiarato di essere impegnata a garantire la continuità degli impianti, nonostante le sfide attuali. L’azienda prevede un investimento di 100 milioni di euro per potenziare la produzione della 500e, introducendo una nuova batteria ad alta capacità e nuove tecnologie per migliorare l'accessibilità e l'esperienza del cliente. Inoltre, entro il 2026, avrà inizio la produzione della Nuova 500 ibrida, sviluppata sulla base dell'attuale modello elettrico.

Il sito di Mirafiori sta attraversando una trasformazione significativa, con l’obiettivo di diventare un polo di innovazione e sviluppo a livello globale. Questo progetto, noto come Mirafiori Automotive Park 2030, prevede investimenti nell'industria automobilistica italiana e mira a creare eccellenze come il Plant di Economia Circolare e il Battery Technology Center, oltre a un grEEn Campus.

Stellantis ha ribadito il proprio supporto ai dipendenti in questo periodo turbolento, sottolineando l'importanza della transizione verso una mobilità sostenibile. Questa trasformazione, necessaria per il benessere del pianeta, è complessa e richiede scelte difficili, ma rappresenta una fondamentale opportunità per rafforzare il ruolo dell'Italia all’interno del gruppo. La visione dell'azienda è chiara: unire le forze per affrontare il futuro con determinazione e unità, puntando su innovazione e sostenibilità.