Crimi: "Pieno sostegno a Conte, non ci voltiamo indietro" L'Italia ha bisogno di una guida e di risposte ed è ciò che intendiamo continuare a fare"

"Pieno sostegno al presidente Conte, l'Italia ha bisogno di una guida e di risposte ed è cio' che intendiamo continuare a fare, attraverso un rinnovato patto di governo. Non ci voltiamo indietro, andiamo oltre e torniamo a correre". Lo rende noto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

Poi sul futuro dell'Italia, aggiunge: "Monitoreremo e metteremo in campo qualsiasi strumento perchè bisogna evitare sprechi. In futuro immagino un paese green nel quale ci siano meno emissioni tossiche, in cui ci sia un utilizzo intelligente dell'energia, un paese nel quale i giovani non devono emigrare per sviluppare il proprio talento, nel quale ci sia una giustizia veloce e nel quale la pubblica amministrazione sia vicina ai cittadini"

"Penso che il governo domani avra' una solida maggioranza anche al Senato che gli consentira' di andare avanti. Una crisi che non ho condiviso". Cosi' Vito De Filippo parlamentare rientrato nel Pd dopo essere stato in Italia Viva poco fa su Rai Radio1 all'interno di "In Vivavoce" condotto da Eleonora Belviso e Claudio De Tommasi. Italpress.