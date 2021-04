Letta: "Next generation è la svolta dell'UE" "Un intervento costruito sul principio di solidarietà"

"Next Generation e' la svolta dell'UE e serve per fare davvero l'UE. E' importante perche' costituisce una risposta rapida alla crisi, l'altra volta ci si misero 4 anni, ed e' dimensionalmente importante rispetto agli interventi precedenti. E poi attraverso sospensione del patto di stabilita' ogni paese ha potuto liberare risorse per la crisi".

Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, al corso di politica 'Il Mondo dopo. L'Europa della Next Generation EU'.

"La qualita' dell'intervento e' importante - ha aggiunto Letta - e li' sta il cuore della nuova Europa che stiamo costruendo, perche' si tratta di un intervento costruito sul principio di solidarieta', ma avuto una simile solidarieta' in precedenza e in piu' un'applicazione particolare verso l'Italia che era un paese che si sentiva bistrattato dall'Europa. Eravamo stati lasciati soli durante la crisi finanziaria e durante l'accoglienza dei flussi migratori del 2013-15 e questo ha favorito il populismo che e' cresciuto in Italia anche per questa frustrazione".

"Adesso abbiamo due obiettivi della vita: primo dobbiamo renderlo un successo, i 750 miliardi devono essere utilizzati bene per fare la svolta e secondo che l'utilizzo positivo di Next Generation EU ci consente di dire che diventera' uno strumento permanente per l'Europa, non soltanto uno strumento straordinario per il Covid, che termina con questa vicenda. Noi il dopo pandemia non lo vediamo come il ritorno al 2019, ma come un passo avanti verso il futuro". Continua il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

"Noi non vogliamo tornare al 2019 - ha aggiunto Letta - si stava meglio per la salute, ma peggio sotto tanti altri aspetti come le disuguaglianze e la sostenibilita', temi che la pandemia ha fatto scoppiare. Dobbiamo guardare avanti, l'Europa oggi e' piu' forte e in questo strumento ci sono tutti i nostri valori e vanno applicati con forze e nettezza e dobbiamo renderli permanenti. Noi italiani spesso ci sentiamo al centro dell'attenzione, questa volta siamo davvero al centro della scena. Se applicheremo bene Next Generation EU, avremmo fatto una scelta fondamentale per l'Italia e avremo trasformato l'Europa".

(ITALPRESS).