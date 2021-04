Covid, Lollobrigida: "Speranza è responsabile ritardo vaccini" Le parole del capogruppo FDI alla Camera

"I risultati della campagna vaccinale non sono positivi come era stato annunciato. Sono mesi che sosteniamo che le persone da vaccinare per prima erano quelle a rischio a partire dagli over 80, poi over 70, solo alla fine scendere sotto l'eta' dove l'incidenza del contagio dl virus e' irrilevante". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo FDI alla Camera, intervenendo a 'L'Agenda', su SkyTg24.

"Una delle preoccupazioni di queste ore - ha aggiunto - e' l'assenza di vaccini che possa far andare la macchina che e' stata ampliata grazie anche alla spinta di Fratelli d'Italia. La macchina si fermera' perche' ci sono i vaccinatori, ma non i vaccini. Si dovranno trovare soluzioni come fa la Germania che violando gli accordi con l'UE, sta cercando accordi bilaterali per mettere in sicurezza la popolazione. L'Italia e' in ritardo su tutto e mancano i responsabili di questo ritardo. Prima era Arcuri, ma la vera grande responsabilita' politica e' tutta in capo al Ministro Speranza e a Conte".

(ITALPRESS).