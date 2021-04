Ronzulli: "Subito risarcimento, programmare riaperture" Le parole del vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato

"Bisogna risarcire settori come la ristorazione, lo sport e l'agricoltura che non stanno lavorando a causa delle chiusure. Nel frattempo vanno organizzate le riaperture dove i dati dei contagi lo consentono per aprire gia' nella prima settimana di maggio". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ai microfoni del Tg3.

(ITALPRESS).