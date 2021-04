Covid, Gelmini:"Critiche Crisanti?Riaprire non è liberi tutti" "Deve scattare un senso di responsabilità da parte dei cittadini"

"Crisanti ha definito le aperture una stupidaggine epocale? Draghi ha definito 'rischio calcolato' quello di una riapertura progressiva, graduale e in sicurezza. C'è un'espansione di quota di popolazione, anziana e fragile, che e' stata vaccinata, e poi c'e' l'arrivo della bella stagione.

Tutto cio' ci consente di guardare al futuro con ottimismo e in modo cauto: ma non e' un liberi tutti". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, intervistata a 'Il Caffe' della domenica' da Maria Latella su Radio24. "Deve scattare un senso di responsabilita' da parte dei cittadini - prosegue - che hanno dimostrato. Hanno avuto una grande pazienza in questo anno e mezzo".

(ITALPRESS).