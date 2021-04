Coronavirus, Salvini: "Eliminare coprifuoco alle 22" Come data Salvini indica "Entro la metà di maggio. Bisogna ritornare alla normalità"

"Chiedo di estendere le riaperture dei locali anche al chiuso e l'eliminazione del coprifuoco alle 22". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della Sera. Come data Salvini indica "entro la meta' di maggio. Bisogna ritornare alla normalita', con buona pace di alcuni sciagurati del Pd, come l'ex ministro Boccia (che querelero' visto che dice che io nego il Covid)".

(ITALPRESS).