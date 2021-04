Governo, Fitto: "Sta facendo peggio del precedente" "Sfiducia a Speranza? Diamo voce a milioni di italiani"

"La disperazione degli operatori e' sotto gli occhi di tutti, la situazione non puo' giustificare le violenze ma le immagini sono eloquenti. Abbiamo un mondo, quello di lavoratori autonomi e partite Iva, che sta pagando amaramente questa crisi e abbiamo un governo che sta iniziando a fare peggio, se possibile, di quello precedente". Lo ha detto Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d'Italia, intervenuto all'Agenda di Sky Tg 24. "Il tema sulle aperture, se lo paragoniamo a quello dello scorso anno ci rendiamo conto che le date individuate sono piu' in la' nel tempo", afferma Fitto che propone delle perplessita' anche sui ristori su "quantita' e tempestivita'".

"La mozione di sfiducia? Il ministro Speranza rappresenta il punto di collegamento rispetto a cio' che e' accaduto prima e un approccio culturale rispetto al tema delle restrizioni che contestiamo. Nella mozione di sfiducia che presentiamo vogliamo dare voce a milioni di italiani". Continua Raffaele Fitto. "Ieri Meloni ha indicato in modo chiaro qual e' la nostra posizione - prosegue - Siamo all'opposizione perche' e' esiste una maggioranza frutto di un'enorme contraddizione che non avrebbe mai potuto gestire bene la fase in cui ci troviamo".

(ITALPRESS).