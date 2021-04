Sì al Recovery Plan: telefonata Draghi-Von Der Leyen "Disco verde dall’Ue"

Disco verde dall’Ue al Recovery Plan, approvato dal Consiglio dei Ministri. Una telefonata del premier Draghi con Ursula Von Der Leyen sblocca il piano. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU, predisposto dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.