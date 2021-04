Recovery, Forza Italia: "Vigileremo su Governance" "Siamo soddisfatti che siano state accolte molte nostre proposte"

Il coordinatore nazionale Antonio Tajani con i dirigenti di Forza Italia, i capigruppo Annamaria Bernini e Roberto Occhiuto, i ministri Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, i sottosegretari e i governatori azzurri si sono riuniti in videoconferenza per esaminare il testo definitivo del Pnrr in vista del prossimo dibattito parlamentare.

"La proposta del governo di Mario Draghi e' incommensurabilmente superiore a quella cui aveva lavorato il governo di Giuseppe Conte. L'autorevolezza del presidente del consiglio ha consentito di difendere a rafforzare l'Italia con la Ue. C'e' il cambio di passo che auspicavamo quando abbiamo suggerito - per primi, con il presidente Silvio Berlusconi - un governo di unita' nazionale - si legge in una nota -. Siamo soddisfatti che siano state accolte molte nostre proposte: tra queste non solo l'estensione del Superbonus 110%, ma, soprattutto, la riforma della pubblica amministrazione, le semplificazioni e una attenzione particolare a Sud e infanzia. Si poteva fare meglio su infrastrutture - come il Ponte sullo Stretto - e su sanita' - con la medicina di prossimita'. Non accetteremo nuove tasse sulla casa e patrimoniali. Vigileremo che il Piano venga applicato senza perdere tempo e sulla sua governance".

(ITALPRESS).