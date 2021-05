Libertà di stampa, Fico: "Non c'è con la precarietà" "Più sale il livello qualitativo, più combattiamo comunicazione scadente"

"L'articolo 21 della nostra Costituzione garantisce la liberta' di espressione ma c'e' molto da fare in questo senso". Cosi' Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati dopo aver incontrato la Federazione Nazionale della Stampa Italiana nella giornata mondiale per la liberta' stampa.

"Ci sono molte proposte che condivido e potrebbero essere oggetto di discussione. Tra le piu' importanti ci sono l'abolizione dal nostro ordinamento del carcere per i giornalisti, combattere la precarieta' dei giornalisti perche' con la precarieta' non ci puo' essere liberta' di espressione e poi veniamo al tema piu' spinoso, quello delle tutele per i giornalisti minacciati dalla criminalita' organizzata. I dati - continua Fico - ci dicono che i casi di minacce ai cronisti sono aumentate esponenzialmente. Le istituzioni devono essere vicine ai cronisti che raccontano territori difficili, non possiamo lasciarli soli. Quando parliamo di liberta' di espressione parliamo anche dell'etica della professione del giornalista. Piu' sale il livello qualitativo piu' combattiamo la comunicazione scadente. Un popolo bene informato puo' scegliere e quindi essere libero".

