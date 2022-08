Elezioni, Letta: "Berlusconi attacca Mattarella, noi lo difendiamo" Il segretario del PD: "Questa destra se vincerà le elezioni la cambierà in senso peggiorativo"

"Questa è il motivo per cui noi diciamo da tempo che per battere la destra l'unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd. Lui dice che se vince vuole cambiare la Costituzione. Questa destra se vincerà le elezioni la cambierà in senso peggiorativo". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, intervenendo a Radio anch'io estate su Rai Radio 1, commentando la frase del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il quale in un'intervista a Radio Capital aveva detto che l'attuale Capo dello Stato dovrebbe dimettersi nel caso in cui dovesse passare la riforma presidenziale presente nel programma del centrodestra."Si tratta di un attacco a Mattarella mentre noi difendiamo il Presidente della Repubblica. Il fatto che la campagna elettorale del centrodestra cominci con un attacco e la richiesta di dimissioni al Presidente della Repubblica dimostra questa destra è pericolosa per il Paese perchè se in questo momento c'è un punto di unità per il Paese, questo è Sergio Mattarella" ha aggiunto. "Berlusconi. Dopo aver fatto cadere Draghi insieme a Salvini e a Conte, adesso cerca di far cadere anche Mattarella" ha concluso. (Italpress)