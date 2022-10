Berlusconi in Senato dopo 9 anni: "Zoppico? Sì, brutta caduta, potevo morire" Il leader di Forza Italia: "Mancavo dal 2013, ma non conto gli anni"

- "Non conto gli anni". Cosi' il leader di Fi, Silvio Berlusconi, ha risposto ai giornalisti che lo attendevano all'ingresso di Palazzo Madama per il suo suono da eletto dopo la decadenza dl 2013. Ancora zoppicante per la caduta avuta pochi giorni dall'avvio della campagna elettorale, ritorno Berlusconi lo ha lasciato: "ho fatto un salto indietro di 5 metri. Poteva andare male, i medici mi hanno detto che si poteva morire".