Meloni: "Migranti? Da noi viene chi ha soldi da dare agli scafisti" La premier sul Mes: "L'Italia non accederà: posso firmare col sangue"

"Abbiamo confuso il tema degli immigrati con quello dei profughi. Quelli che accogliamo noi sono quelli che hanno soldi da dare agli scafisti. Non è un modo intelligente di gestire profughi e immigrazione. Io e Macron ci siamo incontrati già 4-5 volte nei consessi internazionali, eppure quando non ho partecipato al vertice dei Paesi dell'Europa del sud perché avevo la febbre alta , alcuni hanno scritto che l'avevo fatto apposta. Ma dai, mica siamo alle elementari? Qualcuno pensa davvero che io ho problemi a incontrare Macron?"". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , durante la registrazione della puntata speciale di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1.



E sul Mes ha aggiunto: "Fin quando io contero' qualcosa, l'Italia non accedera' al Mes. Posso firmare con il sangue"