Comunali, curiosità: sfidanti pareggiano ballottaggio. Eletto il più anziano Era finito 28 a 28 il primo turno, identico risultato per il ballottaggio. Vince più anziano

Giovanni Razzari è il nuovo sindaco di Zerba, minuscolo comune emiliano-romagnolo, per anzianità su Claudia Borré, la sua sfidante, dopo un doppio pareggio. Il caso, clamoroso e certificando da Eligendo, il portale del Viminale, è più unico che raro: dopo che due settimane fa i due candidati avevano chiuso alla pari con 28 voti a testa, nello scorso fine settimana si è proceduto al ballottaggio, o in realtà al replay della sfida. Nessuno dei 56 votanti però ha cambiato idea, o ha desistito, e la sfida è finita di nuovo 28 a 28. Non essendo previsti "calci di rigore", per legge viene dichiarato eletto il candidato più anziano: Razzari ha 73 anni, Borré (già sindaca per quindici anni fino al 2019) "solo" 52. C'è da dire che, almeno a Zerba, l'affluenza è stata altissima: dei 57 aventi diritto, solo uno non si è recato alle urne. E dire che il suo voto sarebbe stato decisivo.