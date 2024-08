Fitto: "Con noi il Sud cresce: boom di export e occupazione" Il ministro commenta i dati Srm: "Riduciamo le distanze con il nord"

Le previsioni 2024 di Srm, la societa' di Studi e Ricerche sul Mezzogiorno collegata a Intesa Sanpaolo, vedono la produttivita' del Sud crescere al pari della media nazionale, con un incremento dell'export del 5,8 per cento, dell'occupazione del 3,1 per cento rispetto al 2,1 per cento del resto del Paese e con l'aumento esponenziale della costituzione di Pmi innovative. Lo scrive sui social il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "Le oltre 16 mila domande alla Zes unica per il credito di imposta confermano il cambio di paradigma voluto dal governo Meloni nel limitare le politiche assistenziali per virare verso politiche attive per l'occupazione, per la crescita economica e per lo sviluppo del Sud", sottolinea Fitto, che aggiunge: "Ridurre e colmare i divari territoriali tra Nord e Sud del Paese e' uno dei piu' importanti obiettivi del governo: a due anni dalla scadenza del Pnrr possiamo dire che abbiamo intrapreso la strada giusta, siamo vicini al raggiungimento di un risultato di portata storica". "Come ministro e uomo del Sud esprimo la mia soddisfazione per i dati economici sulla crescita delle regioni del Mezzogiorno nei settori: agroalimentare, aerospazio, automotive, farmaceutica, abbigliamento, economia del mare, edilizia e turismo. Tutti in continua espansione", conclude.