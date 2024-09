Il divario tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico torna sotto i 5 punti La Lega in caduta libera oramai surclassata di diversi punti da Forza Italia che torna baricentrica

Il panorama politico italiano, secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24, sembra registrare movimenti significativi a metà settembre 2024. Il dato più rilevante è il ridimensionamento del divario tra i due principali partiti: Fratelli d’Italia (FDI) e Partito Democratico (PD). Ora la distanza tra le due forze politiche è inferiore ai 5 punti percentuali.

Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, si attesta al 28,4%, con una leggera flessione dello 0,2% rispetto ai dati rilevati a inizio mese. Nonostante questa piccola battuta d’arresto, FDI rimane saldamente in testa alle preferenze degli elettori. Il Partito Democratico, dal canto suo, segna un lieve progresso, raggiungendo il 23,5% (+0,2%), continuando a rappresentare il principale contrappeso politico alla destra.

Tuttavia, le dinamiche più sorprendenti emergono tra i partiti di seconda fascia. Il Movimento 5 Stelle, in calo al 10,5% (-0,6%), è sempre più insidiato da Forza Italia, che fa segnare un robusto 9,7%, in crescita di 0,5 punti. Quest’ultimo dato conferma il ruolo centrale di Forza Italia come seconda forza del centrodestra, sorpassando la Lega, che risale all'8,2% con un aumento dello 0,3%.

Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), tradizionalmente più stabile, vede un lieve calo al 6,8% (-0,2%). Nel frattempo, i partiti centristi continuano a farsi strada. Azione si attesta al 3,7% (+0,2%), mentre Italia Viva cresce in modo più consistente, raggiungendo il 3,1% (+1,1%). +Europa, anche se con percentuali più contenute, segna un lieve progresso al 2,4% (+0,1%).

Nel complesso, questi dati sottolineano un contesto politico in continua evoluzione, dove il calo del Movimento 5 Stelle e la crescita di Forza Italia rappresentano forse i segnali più interessanti di una possibile riorganizzazione delle forze politiche. Da osservare anche l'andamento dei partiti più piccoli, come Pace Terra Dignità (0,7%) e Sud Chiama Nord (0,6%), che registrano rispettivamente un calo dello 0,3% e dello 0,4%.

Il quadro che emerge, dunque, descrive un sistema politico in fermento, dove i partiti minori e quelli centristi stanno guadagnando sempre più terreno. Resta da vedere se questa tendenza proseguirà nei prossimi mesi, o se assisteremo a nuovi scossoni in vista di possibili elezioni.