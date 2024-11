Il mondo corre e noi abbiamo alla guida politici senza merito e senza bussola Gli eredi del berlinguerismo sono come pie donne, ripetono le parole del prete

I titoli degli articoli dei giornali dovrebbero essere bene interpretati. Ne riporto alcuni: “Libano, da Parigi 1 miliardo di dollari”,”Gli ultimi cristiani a sud del Litani”, “ Putin tira dritto su Kiev”, ”Il Commonwealth sfida Londra e Carlo sul passato schiavista”, ”Deficit crescente di democrazia nel mondo”, “ I Paesi del BRICS guardano più alla Cina e alla Russia, che all’Occidente“ e “ Il Papa: Il mondo sta perdendo il cuore”. E’ bene ricordare che i Paesi del Brics rappresentano il 45% della popolazione mondiale.

Limitatamente al nostro Paese, leggiamo “Quindicenne ucciso da Baby Gang”, “Detenuti assaltano Guardie carcerarie”, “Spioni controllavano i conti di persone”, “La Boccia e Sangiuliano caso nazionale”, “Il giovane assassino deve essere recuperato”, ecc . I primi titoli fanno capire che il mondo è in continua fibrillazione, con i popoli in continuo movimento.

I popoli del SUD EST e quelli africani guardano all’occidente, in uno spirito di collaborazione, ma l’occidente li considera ancora “terzo mondo”. Questi popoli conquistati e dominati dall’occidente aspirano a raggiungere uno stile di vita occidentale. Perciò, secondo me , gli Stati Uniti vengono più presi come esempio e come concorrente, che come nemico. La differenza è sostanziale. Una situazione sociopolitica difficile da capire pone seri problemi alle scelte politiche di tutti i Paesi.

L’Italia, per la sua posizione geografica, ha una ragione in più per approfondire e per conciliare la politica interna, con quella europea, con quella della Nato e con quella dell’ONU. Inoltre, dovrebbe capire le intenzioni della Cina e dei Paesi del Brics. La politica dei Bonus , dei contributi all’edilizia, del Reddito di cittadinanza e dei Partiti improvvisati (5S, IV, Calenta e il ridicolo Campo Largo) ha favorito l’esplosione di fenomeni, tipo Boccia e tipo Vannacci-Salis, che, senza meriti politici, sono diventati europarlamentari. La vittoria del Centrodestra è stata una sentenza popolare contro il PD e i 5S. La Meloni giudicata inadeguata dagli eredi dei presuntuosi, sta dimostrando che il buon senso aiuta capire dove va il mondo.

Il Piano Mattei, che richiama un grande personaggio, ucciso dei padroni dell’economia di allora, oltre ad indicare le linee di tendenza della politica dell’ex terzo mondo, fa diventare il Mediterraneo e il nostro Meridione, con Napoli capitale, centro dell’economia mondiale. Negli anni passati, la nuova Via della Seta, ideata alla Cina per evitare il Canale di Suez e raggiungere il Mercato Europeo in minor tempo, stava facendo diventare il nostro Paese periferia, con tutte le negatività tipiche delle periferie.

Basta questo risultato per giudicare positivo il risultato elettorale. Queste affermazioni non contrastano con il mio essere socialista. La ragione non consente di ritenere utili i figli del populismo berlinguriano. Erano e sono come le pie donne , che ripetono le parole dette dal Prete, non ragionano. E, il popolo, prima o poi, reagisce.