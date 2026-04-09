Frattamaggiore, Luigi Del Prete candidato sindaco: c'è condivisione "Figura credibile e riconoscibile per guidare una proposta di cambiamento"

LiberiAmo Fratta e Movimento 5 Stelle annunciano un accordo politico e programmatico attorno alla candidatura di Luigi Del Prete, individuato come figura credibile e riconoscibile per guidare una proposta di cambiamento per Frattamaggiore.

L’intesa nasce da un confronto concreto sui bisogni della città e si fonda su una visione chiara: discontinuità, trasparenza, partecipazione e qualità dell’azione amministrativa.

Le priorità sono definite: trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche, centralità del Consiglio comunale, regole certe negli incarichi, coinvolgimento reale dei cittadini, qualità dei servizi e cura dei beni comuni.

Questa proposta si pone in netta discontinuità con l’attuale amministrazione, che ha mostrato limiti evidenti sul piano dell’ascolto e della programmazione.

Proprio per questo riteniamo fondamentale mantenere aperto il confronto con tutte le forze politiche, civiche e con i cittadini che condividono l’esigenza di un cambiamento reale.

Questa disponibilità non nasce oggi. Nei mesi scorsi entrambi i gruppi, in nome della possibilità di costruire una larga intesa per la città, hanno già fatto un passo indietro rispetto a candidature di più diretta appartenenza, favorendo il dialogo e il confronto con le diverse realtà presenti sul territorio.

Oggi, con l’avvicinarsi delle scadenze elettorali, sentiamo però il dovere di presentare alla città una proposta chiara, credibile e riconoscibile.

La candidatura di Luigi Del Prete rappresenta per noi il punto di partenza di questo percorso: una proposta seria, aperta al contributo di altre energie politiche, civiche e sociali, nella convinzione che una più ampia convergenza resti un obiettivo utile e necessario per Frattamaggiore e che per questo continueremo a lavorare.

Il cambiamento non si annuncia: si costruisce. Frattamaggiore ha bisogno di una scelta chiara. Noi siamo pronti.