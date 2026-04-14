Meloni tra Vaticano e Casa Bianca: quelle nove ore di imbarazzato silenzio La premier esita sul caso Trump-Papa e poi rompe gli indugi con una nota dura

Nove ore possono sembrare poche nella politica internazionale, ma diventano un’eternità quando si è sospesi tra due fuochi: da una parte la Casa Bianca, dall’altra il Vaticano. In mezzo, il consenso interno. È dentro questo triangolo che si è consumata la giornata di Giorgia Meloni, segnata da esitazioni, calcoli e infine da una presa di posizione inevitabile contro Donald Trump.

Il comunicato che non parla

Tutto comincia alle 9.41, quando Palazzo Chigi diffonde una nota per augurare buon viaggio a Leone XIV, in partenza per l’Africa. Un gesto insolito per un presidente del Consiglio, normalmente riservato al Quirinale. Ma la tempistica non è casuale. Nella notte, infatti, Donald Trump aveva attaccato duramente il Pontefice.

La risposta italiana arriva, ma è una risposta che non nomina mai il destinatario. Un testo calibrato, quasi chirurgico, che cerca di prendere le distanze senza rompere davvero. Troppo poco per essere una condanna, troppo per passare inosservato.

Il risultato è un corto circuito interpretativo. Anche oltre il Tevere, tra le stanze del Vaticano, il dubbio prende forma: è un messaggio scritto prima delle parole di Trump o un tentativo, mal riuscito, di criticarlo senza esporsi?

La diplomazia in affanno

Da quel momento, la macchina diplomatica si mette in moto. I contatti tra Palazzo Chigi e la Santa Sede si fanno frenetici, anche se complicati dall’assenza dei principali interlocutori, Pietro Parolin e Paul Richard Gallagher, entrambi in missione con il Papa.

Si muovono canali secondari, figure di collegamento. Il messaggio che filtra da Roma è chiaro: quella nota voleva essere una presa di distanza da Trump. Ma la chiarezza, nella comunicazione politica, non può essere retroattiva.

Nel frattempo, fuori dai palazzi, monta la pressione. Sui social l’indignazione cresce, alimentata da un sentimento diffuso contro il tycoon americano. L’opposizione incalza, mentre in Europa si alzano voci nette come quella di Pedro Sánchez, che non esita a colpire frontalmente Trump.

Il peso del consenso

È qui che la questione cambia natura. Non è più solo diplomazia, ma politica interna. Il rischio, per Giorgia Meloni, è quello di apparire ambigua, troppo prudente, forse subalterna. Un’immagine che il suo elettorato difficilmente digerirebbe.

Nel pomeriggio, la linea cambia. Prima parlano figure di partito come Galeazzo Bignami e Nicola Procaccini, preparando il terreno. Poi arriva il momento della premier.

Alle 18.03, dopo nove ore di silenzio, parte la nota definitiva. Questa volta il bersaglio è esplicito. Donald Trump viene criticato apertamente, con toni secchi, quasi irritati. “Pensavo che il senso fosse chiaro”, scrive Meloni. Ma non lo era.

Equilibri fragili

La giornata racconta più di una semplice polemica. Mostra la fragilità di un equilibrio che l’Italia prova a mantenere tra fedeltà atlantica e sensibilità vaticana. Due mondi che, quando entrano in collisione, costringono a scelte rapide e spesso scomode.

E soprattutto evidenzia un dato politico: oggi, più che mai, il tempo della decisione è dettato non solo dalle cancellerie, ma anche dai social e dall’opinione pubblica. Nove ore, in questo contesto, sono un lusso che pochi leader possono permettersi.