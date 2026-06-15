Piantedosi sotto pressione, Salvini guarda al Viminale La Lega spinge per il ritorno del leader all’Interno, ma il rimpasto resta in salita

Il caso Viminale torna a scuotere la maggioranza. La spinta di una parte della Lega per riportare Matteo Salvini al ministero dell’Interno mette sotto pressione Matteo Piantedosi, chiamato a gestire una fase delicata nella quale il dossier sicurezza è diventato terreno di competizione politica dentro il centrodestra.

Il ministro dell’Interno non intende aprire uno scontro pubblico. La linea che filtra dal suo entourage è quella della continuità istituzionale: lavoro fino all’ultimo giorno, massimo impegno, orizzonte di legislatura. Ma il messaggio politico è altrettanto chiaro. Se il quadro dovesse cambiare, Piantedosi ne prenderebbe atto. Una formula asciutta, che fotografa l’amarezza di un ministro indicato nel 2022 proprio dall’area leghista e oggi finito nel mirino del partito che contribuì alla sua nomina.

Il pressing della Lega

Nel Carroccio cresce l’idea che serva una guida più politica al Viminale. Il ragionamento, ripetuto nei vertici leghisti, lega la sicurezza al recupero di consenso e alla necessità di arginare la concorrenza di Roberto Vannacci, sempre più percepito come un fattore di pressione sull’identità della destra radicale.

La richiesta di un ritorno di Salvini all’Interno, però, non è una semplice sostituzione di caselle. Tocca gli equilibri del governo, il rapporto con Giorgia Meloni, la posizione del Quirinale e il profilo stesso dell’esecutivo. Uno scambio tra Salvini e Piantedosi, con il primo al Viminale e il secondo ai Trasporti, aprirebbe infatti lo scenario di un rimpasto vero, con il rischio politico di trasformare l’attuale governo in un nuovo esecutivo.

Il nodo Meloni e il precedente Papeete

Dentro Fratelli d’Italia l’operazione resta complicata. La premier ha interesse a preservare la stabilità e la durata del governo, evitando un passaggio che potrebbe apparire come una crisi pilotata. Anche Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepremier, ha raffreddato l’ipotesi, ribadendo che il rimpasto non è all’ordine del giorno.

Per Salvini il dossier è ancora più delicato. A spingerlo verso il Viminale sono anche figure del partito che, nel 2019, sostennero la rottura con il Movimento 5 Stelle. Quella scelta portò alla caduta del governo gialloverde, ma non alle elezioni anticipate. Nacque l’esecutivo giallorosso e iniziò la lunga flessione del consenso leghista. Il richiamo al Papeete resta per questo un fantasma politico difficile da ignorare.

Piantedosi tra lealtà e isolamento

Il rapporto personale tra Salvini e Piantedosi viene descritto come solido. I contatti tra i due non si sarebbero interrotti e, almeno formalmente, non c’è una frattura diretta. Il problema politico è un altro: più la Lega insiste sul cambio al Viminale, più il ministro rischia di apparire indebolito nella gestione quotidiana dell’Interno.

Anche le battute circolate nei vertici leghisti hanno lasciato il segno. Non tanto per il merito delle critiche, quanto per la loro diffusione pubblica. Per un ministro tecnico, abituato a muoversi nel perimetro amministrativo e istituzionale, la trasformazione del proprio ruolo in oggetto di contesa tra correnti rappresenta il passaggio più scomodo.

La partita resta aperta

Per ora il cambio non è deciso e resta frenato da molte condizioni politiche. Servirebbe il via libera di Meloni, un’intesa nella maggioranza e un passaggio istituzionale non scontato. Nel frattempo, Vannacci continua a occupare spazio nel dibattito della destra, alimentando la convinzione leghista che serva una risposta più identitaria sul terreno della sicurezza.

La tregua interna, se esiste, è fragile. Piantedosi resta al suo posto e rivendica il proprio lavoro. Salvini misura i rischi di un ritorno al ministero che lo rese protagonista della stagione più fortunata della Lega, ma anche dell’azzardo politico che ne segnò la frenata. Il Viminale, ancora una volta, diventa il luogo simbolico in cui si misura il futuro del centrodestra.