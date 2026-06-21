Meloni dagli alpini: orgoglio nazionale dopo Trump Visita a sorpresa a Gemona nel raduno del Triveneto

C’è un peso politico evidente nella visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona del Friuli. Non era un passaggio di calendario, né una semplice presenza istituzionale. È diventato, nelle ore successive allo scontro con Donald Trump, un gesto costruito attorno a una parola precisa: orgoglio. La presidente del Consiglio è arrivata al Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto quando la notizia era stata appena diffusa da Palazzo Chigi, con la premier già in viaggio verso il Friuli Venezia Giulia.

La scelta del luogo non è neutra. Gemona porta ancora nella memoria pubblica il terremoto del 1976, la ricostruzione, il lavoro dei volontari, il ruolo degli alpini accanto alle comunità colpite. Presentarsi lì, nel cinquantesimo anniversario del sisma, significa parlare a un’Italia che riconosce nella penna nera un’idea di servizio, sacrificio e appartenenza. È questo il terreno sul quale Meloni ha collocato la sua risposta politica.

Il messaggio dopo lo scontro

La premier ha spiegato di aver avuto bisogno di “un po’ di sano orgoglio nazionale” e ha aggiunto che, se quell’orgoglio non si trova tra gli alpini, difficilmente si può trovare altrove. Una frase breve, ma carica di significato nel pieno della tensione con Washington. Dopo le parole di Trump, considerate offensive a Roma, Meloni ha scelto di non restare chiusa nel palazzo e di mostrarsi in un contesto popolare, identitario, militare e civile insieme.

Il messaggio è rivolto all’esterno, ma anche all’interno. All’esterno perché segnala agli alleati che l’Italia non intende accettare un rapporto subalterno, neppure con il partner americano. All’interno perché ricompone il suo profilo più riconoscibile: la difesa dell’interesse nazionale, la retorica della dignità, il legame con i corpi dello Stato e con le comunità locali.

La penna nera come simbolo

Gli alpini sono, per la politica italiana, un simbolo difficile da forzare dentro una parte sola. Parlano alla destra per il richiamo alla patria e alla tradizione militare, ma parlano anche a un Paese più largo per la storia del volontariato, della protezione civile, della solidarietà dopo le catastrofi. Proprio per questo la visita di Meloni ha un valore più ampio di una normale passerella.

A Gemona, la premier ha sfilato, salutato il pubblico e reso omaggio al labaro dell’Associazione nazionale alpini. Il corpo della scena conta quasi quanto le parole: il capo chino, la folla, i cappelli con la penna, il ricordo del Friuli ferito e ricostruito. È una grammatica politica comprensibile, immediata, pensata per arrivare prima delle analisi diplomatiche.

La frattura con Trump

Il passaggio arriva dopo giorni di tensione tra Meloni e Trump, con accuse, repliche e irritazione crescente nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il presidente americano ha attaccato la premier anche sul piano personale e politico, mentre Meloni ha respinto le ricostruzioni che la volevano in cerca di legittimazione attraverso una fotografia o un rapporto privilegiato con lui.

La crisi si è intrecciata anche ai dossier internazionali più delicati, dall’Iran al ruolo delle basi americane in Italia. È qui che la presidente del Consiglio ha scelto di marcare un limite: alleanza sì, subordinazione no. La visita agli alpini diventa dunque una risposta senza citare direttamente Trump, ma leggibile da tutti. L’Italia, è il sottotesto, resta alleata degli Stati Uniti, ma non rinuncia alla propria voce.

Il fronte interno

La mossa serve anche a blindare il campo politico nazionale. In maggioranza, non tutti vivono allo stesso modo la rottura con Trump. Una parte del centrodestra ha costruito negli anni un rapporto politico e culturale con il mondo trumpiano, e ogni frizione con la Casa Bianca apre inevitabilmente crepe e distinguo. Meloni, andando a Gemona, prova a spostare la discussione dal rapporto personale con il presidente americano al terreno più solido dell’interesse italiano.

È una scelta che le consente di parlare al proprio elettorato senza apparire isolata, di rivendicare fermezza senza trasformare lo scontro in una prova muscolare fine a se stessa. Gli alpini offrono una cornice più sobria della piazza di partito e più calda di un comunicato diplomatico. In una fase difficile, la premier cerca una scena in cui la leadership possa apparire insieme istituzionale e popolare.

Una visita che pesa

Il blitz friulano non chiude la crisi con Washington, ma chiarisce la postura scelta da Meloni. La premier non arretra dalle relazioni atlantiche, ma prova a ridefinirle attorno a un principio di rispetto reciproco. La frase sull’orgoglio nazionale non è soltanto un omaggio agli alpini: è il modo con cui la presidente del Consiglio prova a trasformare una polemica personale con Trump in un racconto politico più favorevole.

Nelle prossime ore si capirà se lo strappo resterà confinato al livello delle dichiarazioni o se produrrà conseguenze diplomatiche più serie. Per ora, Meloni ha scelto una risposta tutta italiana: non un’intervista internazionale, non un vertice formale, ma una sfilata tra gli alpini, nel Friuli della memoria e della ricostruzione.