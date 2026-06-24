La Lega rinvia il raduno, Salvini evita la resa dei conti Slitta la due giorni nel Trevigiano. Sullo sfondo il nodo Zaia e Milano

Il raduno doveva servire a ricompattare la Lega, ma rischiava di trasformarsi nel contrario: una resa dei conti pubblica contro Matteo Salvini. Per questo la due giorni prevista il 4 e 5 luglio nel Trevigiano slitta a data da destinarsi. La versione ufficiale parla di motivi logistici e di un’agenda politica troppo carica, tra dossier nazionali, politica estera e lavoro avviato con i territori. Ma dentro il partito la lettura è più netta: il clima non era quello giusto per mettere insieme dirigenti, militanti e amministratori in una fase di tensione aperta.

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, nell’entourage del segretario si temeva che l’appuntamento potesse essere usato dagli oppositori interni per chiedere un cambio di passo e rilanciare il nome di Luca Zaia come possibile figura di riferimento per il dopo Salvini. Striscioni contro il leader erano già comparsi in alcune iniziative e il rischio di una contestazione organizzata, anche solo in parte, avrebbe consigliato il rinvio. La notizia del rinvio del raduno e il collegamento con il malessere interno sono stati riportati da Repubblica.

Il partito sospeso

La spiegazione politica viene respinta dai fedelissimi del segretario. La linea ufficiale resta quella della prudenza organizzativa: troppi fronti aperti, troppo lavoro da completare, nessuna necessità di aggiungere tensione a una fase già delicata. Ma la scelta arriva mentre il Carroccio discute del rapporto con i territori, del peso del Nord e del ruolo futuro di Zaia, figura ancora centrale nell’immaginario leghista e difficilmente comprimibile dentro gli equilibri romani.

Il punto non è soltanto il rinvio di un appuntamento. È il segnale di un partito che preferisce guadagnare tempo. Salvini mantiene il controllo della macchina, ma sa che una parte della base e degli amministratori guarda al governatore veneto come a un modello più radicato, più amministrativo, meno esposto alle oscillazioni della politica nazionale. In questo quadro, evitare una platea potenzialmente difficile diventa anche un modo per impedire che il dissenso trovi una scena.

La carta civica per Milano

Mentre prova a contenere le tensioni interne, Salvini guarda anche a Milano, dove il centrodestra considera la partita per Palazzo Marino più contendibile rispetto ad altre grandi città chiamate al voto. La Lega ha testato il terreno con una consultazione ai gazebo, dalla quale sono usciti forti lo stesso segretario e la vicesegretaria Silvia Sardone. Ma quella prova sembra soprattutto un messaggio agli alleati, più che il vero punto di arrivo della candidatura.

Il nome su cui il Carroccio lavora sottotraccia è quello di Marta Marsilio, professoressa di Economia aziendale all’Università degli Studi di Milano e presidente della Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta. Il suo profilo istituzionale e manageriale potrebbe parlare a un elettorato moderato e civico, evitando una candidatura di partito in senso stretto. L’Università Statale di Milano ha ricordato nel 2024 la sua nomina alla guida del Besta, indicandola come docente esperta di Healthcare Management e prima donna nominata presidente di una Fondazione Irccs in Regione Lombardia.

Gli alleati cercano un nome

Il problema, per il centrodestra, è che ogni partito ha una propria soluzione. Antonio Tajani ha rilanciato l’ipotesi Carlo Cottarelli, profilo civico gradito anche ad Azione, mentre nell’area di Fratelli d’Italia resta forte la spinta su Maurizio Lupi, nome politico sostenuto in particolare da Ignazio La Russa. Nel frattempo si è mosso anche Pietro Tatarella, che si è detto disponibile a correre per la coalizione, aggiungendo un altro tassello a un quadro già affollato.

La partita milanese diventa così il riflesso delle difficoltà nazionali del centrodestra: tutti vogliono un candidato vincente, ma nessuno vuole cedere la regia. Per Forza Italia serve una figura civica. Per una parte di Fratelli d’Italia serve un profilo politico capace di tenere insieme la coalizione. Per la Lega, invece, un nome come quello di Marsilio avrebbe il vantaggio di spiazzare gli alleati e insieme di presentare una candidatura non identificabile con le faide interne del partito.

Il rinvio non chiude lo scontro

Il raduno leghista è soltanto rimandato, ma il nodo resta. Salvini evita per ora un passaggio potenzialmente scivoloso, mentre il confronto con l’area che guarda a Zaia resta sospeso. Anche su Milano, la carta civica non è ancora una candidatura ufficiale e dovrà superare il vaglio degli alleati. La Lega prende tempo su entrambi i fronti: dentro il partito e nella coalizione. Ma il rinvio, più che chiudere la crisi, la rende visibile.