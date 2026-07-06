Salvini e il Viminale, il ritorno dell’eterno candidato Piantedosi riapre la porta, ma la Lega resta prigioniera del Papete

C’è qualcosa di teneramente teatrale nella politica italiana quando decide di non archiviare mai nulla. Non le sconfitte, non gli strafalcioni, non le stagioni finite male. Così, a distanza di anni, Matteo Salvini torna a essere evocato come futuro ministro dell’Interno, quasi che il Viminale fosse una casa di villeggiatura lasciata chiusa dopo una partenza precipitosa e ora finalmente pronta a essere riaperta.

A spalancare idealmente la porta è stato Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno in carica e antico collaboratore di Salvini, che ha detto che sarebbe il primo a essere contento di un suo ritorno, aggiungendo che nella prossima legislatura il leader leghista potrebbe essere “un ottimo ministro dell’Interno”. E fin qui la frase potrebbe sembrare un gesto di cortesia istituzionale, una carezza tra vecchi compagni di dossier. Poi arriva la coda, quella del possibile “risarcimento” per i processi subiti, e la carezza diventa un messaggio politico dal profumo sibillino.

Tutto cominciò al Papete

Il problema è che la biografia politica recente di Salvini non riparte dal Viminale, ma dal Papete. Da quella stagione balneare del 2019, quando il capo della Lega, reduce dal consenso gonfio delle Europee, decise che il mare di Milano Marittima fosse il luogo più adatto per aprire una crisi di governo. Il racconto pubblico fissò lì il punto di svolta: l’estate dei selfie, dei comizi in spiaggia, della richiesta di “pieni poteri”, della sensazione che il sovranismo potesse trasformarsi da mojito elettorale in architettura istituzionale.

Da allora, però, il vento ha girato. Il sovranismo di Salvini, un tempo muscolare, oggi appare quasi vintage. Non perché sia diventato moderato, ma perché è stato superato sul suo stesso terreno. La destra identitaria, quella che non si accontenta più del rosario in piazza e del citofono di periferia, ha trovato un interprete più ruvido, più teatrale, più spigoloso: il generale Roberto Vannacci.

L’allievo che sorpassa il maestro

E qui l’ironia diventa perfida. Vannacci non è piovuto dal cielo. È stato portato nelle liste della Lega da Salvini, che nel 2024 ne ufficializzò la candidatura alle Europee in nome della libertà e del patriottismo. Doveva servire a rinvigorire il partito, a rimettere benzina nel motore identitario, a recuperare voti sulla destra della destra. Invece è diventato il promemoria vivente di un errore strategico: quando evochi il generale per fare ordine nella caserma, può capitare che poi il generale voglia comandare.

Nel 2026 Vannacci ha lasciato la Lega per fondare un proprio movimento, Futuro Nazionale, trasformandosi da carta estrema giocata da Salvini a concorrente diretto nel campo della destra radicale. Secondo Reuters, la mossa può sottrarre voti sia alla Lega sia a Fratelli d’Italia, e lo stesso Salvini ha parlato di amarezza e tradimento. Una parabola quasi didattica: inventare un personaggio politico per inseguire un elettorato e poi scoprire che quel personaggio corre più veloce del suo inventore.

Il risarcimento immaginario

In questo quadro, la frase di Piantedosi sul possibile ritorno al Viminale suona come un certificato di nostalgia. Il “risarcimento” evocato per i processi subiti da Salvini è politicamente comprensibile nel lessico leghista, ma istituzionalmente scivoloso. Perché un ministero non dovrebbe mai apparire come premio, riparazione, medaglia o restituzione affettiva. Il Viminale non è un oggetto smarrito da riconsegnare al proprietario, né una panchina su cui far rientrare il capitano dopo il cartellino giudiziario.

La sibilla Piantedosi, forse senza volerlo, ha però detto molto. Ha ricordato che dentro il centrodestra il tema del dopo resta aperto, che Salvini continua a misurare la propria rinascita sulla sicurezza, che il ministero dell’Interno rimane il grande totem della sua mitologia politica. Solo che la mitologia, quando invecchia, diventa arredamento.

La destra oltre Salvini

Il punto non è se Salvini possa o non possa tornare ministro dell’Interno. In politica tutto può accadere, specialmente ciò che sembrava già accaduto troppe volte. Il punto è capire quale Salvini tornerebbe. Quello del Papete, che pensava di incassare il consenso come si incassa una consumazione al banco? Quello dei “pieni poteri”, formula che ancora oggi produce più brividi costituzionali che nostalgia balneare? O quello costretto a rincorrere Vannacci, cioè il prodotto più ingombrante della propria officina politica?

La verità è che Salvini ha costruito per anni la sua forza sulla parola. Parola rapida, parola urlata, parola promessa, parola di piazza, parola da diretta social. Ma la parola, quando viene abusata, si consuma. E oggi il leader della Lega sembra intrappolato proprio lì: nella necessità di promettere un ritorno senza poter spiegare davvero quale stagione nuova avrebbe da aprire.

Il Viminale come déjà-vu

Il paradosso è che Piantedosi, da ministro tecnico-politico, finisce per offrire a Salvini una passerella che somiglia più a uno specchio. Dentro quello specchio si vede tutto: il Papete, la crisi del 2019, l’ascesa interrotta, i processi trasformati in racconto identitario, il generale chiamato per salvare la ditta e diventato concorrente, il sovranismo di ieri che oggi viene scavalcato da un sovranismo ancora più duro.

Forse Salvini tornerà davvero al Viminale. Forse no. Ma il punto è che, per ora, il suo ritorno sembra meno una prospettiva di governo e più una replica. E in politica, come a teatro, le repliche funzionano solo se il pubblico non ricorda troppo bene la prima.