Caso Delmastro, scontro sulle chat secretate alla Camera La Giunta del Regolamento deciderà lunedì sull'accesso ai messaggi richiesti

Si riaccende il confronto politico alla Camera dei deputati sul caso che coinvolge l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni vi è la richiesta di accesso alle conversazioni tra Delmastro e Mauro Caroccia, tuttora coperte da segreto e ritenute rilevanti nell'ambito dell'attività della Giunta per le autorizzazioni.

La questione sarà esaminata lunedì dalla Giunta per il Regolamento, chiamata a stabilire se autorizzare la consultazione delle chat da parte della Giunta per le autorizzazioni. Qualora dovesse essere negato l'accesso, la decisione definitiva potrebbe essere rimessa all'Assemblea di Montecitorio.

Le proteste delle opposizioni

A contestare la situazione è stato il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Devis Dori, esponente delle opposizioni, che ha definito la mancata disponibilità delle chat una limitazione delle prerogative dell'organismo parlamentare.

«Ritengo questa una negazione dei diritti della Giunta che rappresento come presidente», ha dichiarato Dori, sostenendo che la documentazione richiesta sia necessaria per consentire una valutazione completa della vicenda.

La posizione della maggioranza

Di segno opposto la posizione dei gruppi di centrodestra, che hanno difeso l'operato del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. I rappresentanti della maggioranza hanno definito il suo comportamento «inappuntabile e corretto», ritenendo che le procedure adottate siano pienamente conformi alle regole parlamentari.

Il confronto si concentra dunque non tanto sul merito della vicenda, quanto sulle modalità con cui la documentazione riservata possa essere eventualmente messa a disposizione degli organi parlamentari competenti.

Attesa per la decisione

L'esito della riunione della Giunta per il Regolamento sarà determinante per i prossimi sviluppi. Un via libera consentirebbe alla Giunta per le autorizzazioni di esaminare il materiale richiesto; in caso contrario, la questione potrebbe approdare direttamente all'Aula della Camera dei deputati, chiamata a pronunciarsi sulla controversia.

La decisione avrà un peso significativo anche sul piano istituzionale, poiché riguarda il rapporto tra tutela della riservatezza degli atti e poteri di verifica attribuiti agli organi parlamentari.