Conte sfida Schlein: «Subito il programma e primarie al più presto» Il leader M5S accelera sul campo largo e chiede una coalizione aperta alla società civile

Il programma prima delle ambizioni personali, le primarie al più presto e una coalizione capace di parlare a un Paese attraversato da una crescente tensione sociale. Giuseppe Conte accelera sulla costruzione dell'alternativa a Giorgia Meloni e manda un messaggio diretto alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein: il centrosinistra non può continuare a discutere di leadership mentre famiglie e imprese affrontano difficoltà economiche sempre più pesanti. La sfida al governo, secondo il presidente del Movimento 5 Stelle, deve cominciare dai contenuti e dalla capacità di intercettare il disagio che attraversa la società italiana.

In un'intervista al Corriere della Sera del 20 ottobre, Conte delinea il percorso che vorrebbe imprimere al campo progressista. Non contesta la decisione di Schlein di candidarsi alla guida del governo, ma chiede che il confronto interno non diventi un ostacolo alla definizione di un progetto politico condiviso. L'obiettivo dichiarato è costruire una coalizione credibile, allargare la partecipazione e individuare rapidamente una figura capace di competere con la presidente del Consiglio.

Dietro la richiesta di accelerare si intravede anche una diversa interpretazione dei tempi politici. La segretaria democratica ha rivendicato la propria disponibilità a candidarsi, anche senza primarie, mentre Conte considera indispensabile un passaggio attraverso gli elettori. Una divergenza che, pur non traducendosi ancora in una rottura, conferma quanto sia delicata la costruzione di una leadership comune.

Il messaggio a Schlein: prima un progetto condiviso

Conte riconosce la legittimità delle aspirazioni della segretaria democratica. Schlein, osserva, ha chiarito fin dall'inizio la propria volontà di guidare la coalizione e non c'è motivo di considerare sorprendente questa posizione. Il problema, per il leader pentastellato, è un altro: dopo quattro anni di opposizione, le forze progressiste non possono presentarsi agli elettori senza una proposta politica definita.

Secondo Conte, il lavoro svolto negli ultimi anni rappresenta già una base sufficiente per arrivare a una piattaforma comune. Ogni partito ha avuto il tempo di elaborare le proprie priorità e ora deve assumersi la responsabilità di trovare una sintesi.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ritiene che ulteriori rinvii finirebbero per favorire Meloni, già impegnata nella costruzione della propria campagna elettorale. Il centrosinistra, al contrario, rischierebbe di apparire concentrato sulle rivalità interne mentre cresce la domanda di risposte concrete.

L'insistenza sul programma serve anche a riequilibrare il confronto con il Pd. Conte non intende lasciare che la definizione della candidatura a Palazzo Chigi preceda la scelta delle politiche economiche, sociali e internazionali della futura coalizione. Prima di stabilire chi dovrà guidarla, sostiene, occorre chiarire quale cambiamento si vuole proporre agli italiani.

Le primarie e il rischio di una sfida tra apparati

Il secondo terreno di confronto riguarda le primarie. Conte conferma la volontà di ricorrere a questo strumento, ma insiste sulla necessità di evitare che la consultazione si trasformi in una competizione limitata ai gruppi dirigenti dei partiti.

Il riferimento è alla possibilità che il voto venga percepito come un semplice duello tra lui e Schlein. Una prospettiva che rischierebbe di accentuare le divisioni e di restringere il perimetro politico della coalizione anziché ampliarlo.

Per il leader pentastellato le primarie devono diventare un'occasione di partecipazione collettiva. A questo scopo annuncia l'intenzione di favorire la nascita di comitati territoriali aperti alle organizzazioni civiche, alle realtà sociali, ai cittadini senza appartenenza partitica e soprattutto ai giovani.

L'iniziativa viene collocata all'interno di quella che Conte definisce Alleanza per la Costituzione, un progetto che punta a riunire soggetti diversi attorno alla difesa dei diritti, alla riduzione delle disuguaglianze e alla ricostruzione di un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

La scelta del candidato premier, in questa impostazione, dovrebbe essere il risultato di un percorso politico e non il punto di partenza. Conte non esclude una propria candidatura e lascia agli elettori il compito di decidere chi possa raccogliere il consenso necessario per battere Meloni.

La questione della leadership e le tensioni nel campo largo

La posizione del presidente del Movimento 5 Stelle arriva dopo che Schlein ha ribadito la propria disponibilità a guidare il centrosinistra. La segretaria del Pd punta a consolidare il ruolo del suo partito come principale forza dell'opposizione e considera naturale che la candidatura alla presidenza del Consiglio emerga dalla formazione politica più rappresentativa della coalizione.

Conte, invece, evita di riconoscere qualsiasi automatismo tra i rapporti di forza dei partiti e la scelta del candidato premier. La sua proposta valorizza una legittimazione diretta attraverso il voto degli elettori e una partecipazione che vada oltre gli iscritti alle singole formazioni.

Nel dibattito è intervenuta anche Silvia Salis, che ha evidenziato l'assenza di una leadership pienamente riconosciuta e i rischi di una competizione interna particolarmente aspra. Per Conte, tuttavia, il tempo delle discussioni sulle formule organizzative dovrebbe essere ormai concluso.

L'attacco a Meloni: il Paese attraversato dalla crisi sociale

Il confronto sulla leadership si intreccia con una valutazione durissima della situazione economica italiana. Conte descrive un Paese in grave difficoltà, segnato dalla perdita del potere d'acquisto, dall'aumento dei costi energetici e dal malcontento di famiglie e imprese.

Il leader pentastellato contesta la rappresentazione positiva dei risultati economici proposta dalla presidente del Consiglio. A suo giudizio, i dati sulla produzione industriale, l'andamento dei salari reali e le difficoltà del ceto medio restituiscono una realtà molto diversa da quella illustrata dal governo.

Il riferimento è soprattutto agli effetti dell'inflazione, al caro carburanti e all'aumento delle bollette, fattori che negli ultimi anni hanno inciso sui bilanci familiari e sui costi delle attività produttive.

Conte collega questa situazione alle proteste che attraversano diverse categorie sociali. Gli studenti denunciano il peso degli affitti e delle spese universitarie, mentre agricoltori, pescatori e autotrasportatori manifestano contro l'aumento dei costi e la riduzione dei margini economici.

La sua lettura è esplicitamente politica: il malcontento non sarebbe una somma di rivendicazioni isolate, ma il segnale di un disagio più profondo al quale l'esecutivo non avrebbe saputo offrire risposte adeguate.

Le violenze di Milano e la protesta che attraversa il Paese

Nell'intervista trova spazio anche il tema degli scontri che hanno colpito Milano. Conte condanna le devastazioni e respinge qualsiasi giustificazione delle violenze, ma invita a distinguere le responsabilità di chi commette reati dalle ragioni del malessere sociale.

Secondo l'ex presidente del Consiglio, le tensioni nelle piazze non possono essere comprese senza considerare il deterioramento delle condizioni economiche di una parte della popolazione.

Il ragionamento si collega alle proteste studentesche nel Nord e alle mobilitazioni delle categorie produttive nel Mezzogiorno. Conte teme che le difficoltà accumulate possano alimentare una conflittualità sempre più estesa.

Si tratta di una valutazione politica che non attenua la gravità degli episodi violenti, ma richiama la necessità di affiancare agli interventi per la sicurezza misure economiche e sociali capaci di ridurre le cause del disagio.

La polemica sulle spese militari e il confronto con la pandemia

Un altro passaggio centrale riguarda le priorità della spesa pubblica. Conte contesta la scelta del governo di programmare ulteriori stanziamenti militari mentre, a suo giudizio, il Paese affronta una vera emergenza economica.

Il leader pentastellato cita una spesa aggiuntiva di 14,5 miliardi di euro destinata agli armamenti, giudicandola incompatibile con le necessità immediate di famiglie e imprese. La cifra rappresenta un elemento della sua critica politica e richiede di essere distinta dalle diverse voci e dai tempi di realizzazione dei programmi di difesa.

Per sostenere la propria posizione, Conte richiama l'esperienza dei governi da lui guidati durante la pandemia. Ricorda in particolare il blocco dei licenziamenti e gli interventi straordinari adottati per limitare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria.

L'Ucraina resta uno dei nodi più difficili dell'alleanza

Tra i principali ostacoli alla definizione di un programma comune rimane la politica estera, a cominciare dalla guerra in Ucraina.

La distanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico sulle forniture militari a Kiev è nota e rischia di riemergere nel momento in cui la coalizione dovrà indicare una posizione condivisa.

Conte si dichiara fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo e ribadisce che nessuno può mettere in discussione la volontà del suo partito di sostenere la popolazione ucraina. Il punto controverso riguarda gli strumenti da utilizzare per favorire la fine del conflitto.

Il presidente pentastellato continua a privilegiare la via diplomatica e il negoziato, criticando il rischio di un'escalation militare. Una posizione che conserva differenze significative rispetto alla linea sostenuta dal Pd sugli aiuti alla difesa ucraina.

Il calendario delle primarie e la sfida delle prossime elezioni

La proposta di Conte introduce un elemento di pressione sui tempi del centrosinistra. Schlein guarda alla possibilità di svolgere le primarie in primavera, mentre il leader del Movimento 5 Stelle chiede di anticipare il più possibile il confronto.

La differenza non riguarda soltanto il calendario. Una consultazione ravvicinata obbligherebbe le forze politiche a definire rapidamente il programma e il perimetro delle alleanze, lasciando meno spazio alle trattative tra i gruppi dirigenti.