Campo largo, accordo su programma e primarie: la sfida a Meloni prende forma Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni fissano il calendario dell'alleanza progressista

Dopo settimane di confronti, dichiarazioni e divergenze sui tempi, il campo largo prova a trasformare il progetto di un'alternativa al governo di ?????????????? ???????????? in un percorso politico con scadenze precise. La svolta arriva dalla riunione di venerdì 30 ottobre tra la segretaria del ?????????????? ??????????????????????, ???????? ??????????????, il presidente del ?????????????????? ?? ????????????, ???????????????? ??????????, e i rappresentanti di ???????????????? ?????????? ?? ????????????????, ???????????? ?????????????? e ???????????? ????????????????????.

Al termine del confronto, i quattro leader hanno diffuso una nota congiunta che definisce le tappe della costruzione della coalizione progressista. L'obiettivo è arrivare a un programma condiviso entro novembre, organizzare una manifestazione nazionale nel mese di dicembre e scegliere attraverso le primarie, entro febbraio 2027, la figura destinata a guidare l'alleanza.

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Il primo passaggio sarà il confronto sui contenuti. Già dalla prossima settimana prenderanno il via i tavoli programmatici, con l'intenzione di raggiungere un'intesa entro la fine di novembre. Ai lavori potranno partecipare le forze di opposizione rappresentate in ???????????????????? che condividono l'obiettivo di costruire un'alternativa al centrodestra.

La scelta di partire dal programma risponde alla necessità di individuare una piattaforma comune prima di affrontare la competizione per la leadership. Un percorso che dovrà misurarsi con le differenze politiche esistenti tra i partiti, soprattutto sulle questioni economiche, sulla politica estera, sul sostegno all'?????????????? e sulle priorità sociali.

Per ?????????????? e ??????????, protagonisti principali del confronto interno alla coalizione, il programma rappresenterà anche il terreno sul quale verificare la possibilità di una collaborazione di governo. Per ?????????????? e ????????????????????, invece, la definizione dei contenuti deve precedere la scelta del candidato alla guida dell'alleanza.

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La seconda tappa sarà una manifestazione nazionale prevista per dicembre, durante il confronto parlamentare sulla manovra economica.

Nella dichiarazione congiunta, i leader delle opposizioni criticano i quattro anni di governo ????????????, attribuendo alle politiche dell'esecutivo l'aumento del costo della vita, la debolezza della crescita economica e l'aggravamento delle disuguaglianze.

Si tratta della valutazione politica espressa dai promotori dell'iniziativa, che intendono utilizzare la mobilitazione per presentare pubblicamente le ragioni dell'alternativa progressista.

La manifestazione sarà aperta alle altre forze di opposizione, alle organizzazioni sociali e alla società civile. L'intenzione è allargare il confronto oltre i confini dei partiti e coinvolgere associazioni, lavoratori e cittadini nella definizione delle priorità della coalizione.

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La novità politicamente più significativa riguarda la scelta della leadership. I quattro leader hanno concordato che le primarie si svolgeranno entro febbraio 2027, superando almeno sul calendario le differenti posizioni emerse nelle ultime settimane.

???????????????? ?????????? aveva sollecitato un'accelerazione, mentre nel ?????????????? ?????????????????????? era emerso un orientamento più prudente sui tempi. L'accordo consente ora di fissare una scadenza comune, senza però risolvere automaticamente il confronto sulle candidature.

Il presidente del ?????????????????? ?? ???????????? ha già manifestato la volontà di misurarsi nella competizione per la guida della coalizione. Anche la posizione di ???????? ?????????????? resta centrale, mentre ???????????????? ?????????? ?? ???????????????? ha rivendicato la propria autonomia rispetto a una sfida limitata ai rappresentanti dei due partiti maggiori.

L'intesa raggiunta riguarda dunque il metodo e la scadenza, non ancora i nomi né tutte le regole della consultazione.

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Resta aperto anche il perimetro definitivo del campo largo. Il vertice ha coinvolto i rappresentanti di ????, ?????? e ??????, ma la costruzione di una coalizione più ampia richiederà un confronto con le altre componenti dell'opposizione.

Nell'area centrista proseguono le iniziative politiche di ?????????????? ?????????? ?????????????? e ???????????? ??????????????????, impegnati nel tentativo di favorire un coordinamento tra diverse realtà. Nel dibattito rientrano anche ???????????? ??????????, ???????????????? ???????? e ???????????????????? ??????????????, promotore di ???????????????? ???????????? ????????????.

La partecipazione di queste formazioni, le modalità del loro coinvolgimento e l'eventuale presenza di candidature autonome alle primarie saranno elementi da chiarire nelle prossime settimane.

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Il calendario annunciato il 30 ottobre rappresenta un passaggio organizzativo importante per il centrosinistra, ma non equivale ancora alla definizione di un progetto politico completo.

La coalizione dovrà trovare una sintesi su questioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini, dal potere d'acquisto delle famiglie alla sanità pubblica, dal lavoro alle politiche industriali, fino al ruolo internazionale dell'????????????.

Il primo banco di prova sarà novembre, quando le forze progressiste dovranno tradurre l'impegno politico in un documento condiviso. Seguiranno la mobilitazione di dicembre e il confronto delle primarie, destinato a chiarire chi guiderà l'alleanza.

Per il campo largo comincia così una fase nella quale saranno soprattutto le decisioni concrete, più che le dichiarazioni di unità, a definire la consistenza del progetto alternativo al governo ????????????.