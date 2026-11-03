Milano, Vannacci lancia Burgio: «Serve militarizzare la città» L'ex generale candidato sindaco di Futuro Nazionale: «Ho catturato il latitante Setola»

Due ex generali, una candidatura a sindaco e una parola destinata a far discutere: militarizzazione. Roberto Vannacci sceglie Milano per rilanciare la presenza politica di Futuro Nazionale e presenta pubblicamente Carmelo Burgio, l'ex alto ufficiale dei carabinieri che il movimento ha individuato come candidato alla guida di Palazzo Marino. La sicurezza diventa il tema centrale dell'iniziativa, accompagnata da dichiarazioni che puntano a distinguere la proposta del partito da quella delle altre forze politiche.

La presentazione si svolge in piazzale Oberdan, davanti a militanti, sostenitori e giornalisti. Burgio descrive una città che, a suo giudizio, ha perso il controllo di alcune situazioni legate alla criminalità e al degrado. Per spiegare la propria impostazione ricorre a un'espressione provocatoria: «La città è stata delinquentarizzata. Visto che è delinquentarizzata bisogna militarizzare».

Non si tratta di una definizione amministrativa o di una valutazione fondata su dati statistici presentati durante l'incontro, ma di una formula politica scelta dal candidato per sostenere la necessità di un intervento più incisivo sul fronte della sicurezza.

Carmelo Burgio, il generale che vuole diventare sindaco

Il candidato di Futuro Nazionale si presenta ai milanesi partendo dalla propria storia personale e professionale. Nato ad Anzio, con origini familiari siciliane, Carmelo Burgio racconta di vivere a Milano da tempo e sostiene di conoscere la città più di quanto si possa immaginare.

Il suo principale elemento di riconoscibilità politica è però il passato nell'Arma dei carabinieri. Burgio rivendica l'esperienza maturata nelle attività investigative e nel contrasto alla criminalità organizzata, proponendola come una credenziale per affrontare i problemi del capoluogo lombardo.

Durante il confronto con i giornalisti ricorda in particolare la cattura del latitante Giuseppe Setola, esponente della camorra casertana legato al gruppo stragista dei Casalesi.

«Ho preso il latitante Giuseppe Setola: 26 omicidi in sei mesi. Le basta?», afferma Burgio, richiamando la stagione di violenza criminale nella quale si collocò l'operazione.

Il riferimento serve a rafforzare l'immagine di un candidato abituato a operare in contesti difficili. Resta tuttavia distinta la funzione di un comandante impegnato nelle indagini da quella di un sindaco, che esercita competenze amministrative e di indirizzo politico entro i limiti stabiliti dalla legge.

La sicurezza al centro della campagna per Palazzo Marino

La scelta di presentare Burgio arriva dopo i disordini del 17 e 18 ottobre, quando alcune manifestazioni nel centro di Milano sono state accompagnate da danneggiamenti e saccheggi ai danni di attività commerciali.

Vannacci utilizza quegli episodi per chiedere misure più severe nei confronti dei responsabili. Davanti ai sostenitori promette iniziative affinché i danni vengano risarciti da chi li ha provocati e non ricadano sulla collettività.

Il leader di Futuro Nazionale sostiene che i responsabili debbano essere individuati e chiamati a rispondere economicamente delle proprie azioni, evocando anche decurtazioni delle retribuzioni e lavori socialmente utili.

Sono proposte politiche che, per diventare operative, richiederebbero una disciplina normativa e dovrebbero rispettare le garanzie previste dall'ordinamento.

Burgio, interrogato sull'idea di andare a cercare i delinquenti casa per casa, precisa che la ricerca e l'arresto dei responsabili spettano alle forze dell'ordine, non a un partito politico.

Il compito della politica, nella sua impostazione, sarebbe quello di creare condizioni e strumenti per rendere più efficace l'attività di contrasto alla criminalità.

Vannacci difende i generali che entrano in politica

La presenza di due ex alti ufficiali sullo stesso palco offre a Vannacci l'occasione per rispondere a chi interpreta la candidatura di Burgio come un ulteriore segnale della militarizzazione della politica.

L'europarlamentare richiama alcuni personaggi storici che hanno avuto esperienze militari e successivamente ricoperto ruoli politici di primo piano. Cita Napoleone Bonaparte, Winston Churchill, Dwight Eisenhower e Charles de Gaulle, proponendoli come esempi del rapporto tra carriera militare e responsabilità pubblica.

Il paragone ha soprattutto una funzione polemica. Le esperienze storiche richiamate sono profondamente differenti tra loro e non costituiscono, da sole, un modello comune di governo.

La questione politica riguarda piuttosto il modo in cui Futuro Nazionale intende trasferire nella gestione di una grande città il linguaggio della disciplina, della gerarchia e della sicurezza.

Una città come Milano, infatti, richiede interventi che coinvolgono anche trasporti, edilizia, politiche sociali, servizi pubblici e sviluppo economico. Su questi aspetti il programma amministrativo sarà chiamato a misurarsi con le proposte degli altri candidati.

La possibile intesa con il centrodestra

La candidatura di Carmelo Burgio apre anche una questione di alleanze.

Futuro Nazionale si presenta con una propria identità politica, ma il candidato non esclude che possano essere individuati punti di convergenza con altre forze del centrodestra.

Burgio chiarisce che un accordo sarebbe possibile soltanto in presenza di contenuti condivisi e senza rinunciare alle posizioni del movimento. Allo stesso tempo sottolinea che la sua formazione non si considera equidistante tra destra e sinistra.

La posizione lascia aperti diversi scenari per la competizione milanese, senza che sia stato annunciato un accordo elettorale.

Per Vannacci, la presenza a Milano rappresenta anche un'occasione per consolidare l'organizzazione territoriale del partito e misurarne la capacità di mobilitazione.

Le polemiche sulla Marcia su Roma

Durante l'iniziativa emerge anche il tema delle commemorazioni della Marcia su Roma, dopo le notizie su alcune cene organizzate in Lombardia in occasione dell'anniversario del 28 ottobre.

Vannacci afferma di considerare quella data un avvenimento storico e di non vedere problemi nella sua rievocazione. Le dichiarazioni alimentano il confronto politico sul rapporto tra memoria del fascismo e iniziative della destra contemporanea.

La Marcia su Roma del 1922 fu il passaggio che aprì la strada all'incarico di governo conferito a Benito Mussolini e alla successiva instaurazione della dittatura fascista. Il suo significato storico non può quindi essere ridotto a una semplice ricorrenza priva di implicazioni politiche.

Vannacci interviene anche sul 25 aprile, sostenendo di non condividere le celebrazioni quando, a suo giudizio, vengono utilizzate per dividere gli italiani in schieramenti contrapposti.

Sono posizioni che contribuiscono a delineare l'identità politica di Futuro Nazionale e che accompagnano il lancio della candidatura milanese.

La sfida di Burgio tra esperienza militare e governo della città

La presentazione in piazzale Oberdan segna l'avvio di una fase più visibile della campagna di Carmelo Burgio.

Il candidato punta sulla propria esperienza nell'Arma e su una comunicazione centrata sulla sicurezza, mentre Roberto Vannacci cerca di trasformare la notorietà nazionale del movimento in una presenza riconoscibile nelle amministrazioni locali.

Il nodo politico sarà capire quanto questa impostazione possa tradursi in un programma concreto per Milano e quale spazio Futuro Nazionale riuscirà a costruirsi nel confronto con gli altri schieramenti.

Prima di concludere l'incontro, Burgio offre anche una motivazione personale della propria scelta: dice di impegnarsi per i figli e per i nipoti.

Una dichiarazione che chiude la presentazione con un riferimento familiare, dopo una giornata segnata soprattutto da richiami all'ordine pubblico e da un linguaggio politico particolarmente duro.