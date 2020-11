Figh: le decisioni del Consiglio Federale 200 mila euro da investire per la pratica sportiva tra i 5 e i 17 anni. Il 7 dicembre le elezioni

Il Consiglio Federale della FIGH si è riunito oggi (sabato) in video-conferenza. In quella che ha rappresentato l’ultima seduta del quadriennio olimpico 2017-2021 e in vista della 31^ Assemblea Nazionale elettiva del prossimo 7 dicembre a Roma, il Presidente Federale, Pasquale Loria, ha aperto i lavori rivolgendo il proprio ringraziamento ai membri del Consiglio, al Collegio Revisori dei Conti e alla struttura federale per il proficuo e appassionato lavoro svolto in questi anni.

Nel corso delle sue comunicazioni, il Presidente Loria ha aggiornato il Consiglio Federale circa le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con i vertici di Sport e Salute, nella persona del suo Presidente Vito Cozzoli, nel corso delle quali sono stati definiti i contributi ulteriori assegnati alle Federazioni Sportive Nazionali al fine di fare fronte alle esigenze dettate dalla pandemia Covid-19. Nel dettaglio, la FIGH potrà disporre di un contributo pari a 800mila euro, di cui una parte, corrispondente a 200mila euro, destinata a garantire un rilevante supporto ai club e in particolare con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva dei giovani tra 5 e 17 anni – con priorità per il settore femminile – e delle categorie deboli. L’apporto complessivo a favore delle società è stimato complessivamente in 230mila, con una integrazione rispetto alle risorse di Sport e Salute garantito attraverso economie individuate nel budget federale.

Individuati nelle settimane scorse gli aspetti relativi al protocollo sanitario dei campionati di Serie A Beretta e Serie A2 – per quest’ultima l’obbligatorietà del tampone entrerà in vigore in coincidenza con la prossima giornata del 12 dicembre –, il Consiglio Federale ha approvato una serie di misure improntate alla massima flessibilità e volte a favorire la ripresa delle attività nei campionati di area.

Nello specifico, in ragione dello slittamento dell’inizio dei campionati giovanili e di area al gennaio 2021, viene data facoltà agli stessi responsabili organizzativi di proporre alla Federazione:

formule con un numero di gare inferiore a quello attualmente previsto dal vademecum (14)

proroga dei termini di conclusione delle varie fasi di area, sempre tenendo ferme tuttavia le date già fissate delle Finali Nazionali giovanili

opportunità di ricorrere a formule a concentramenti anche per i campionati U17 e U19 maschili

nuove disposizioni in materia di numero minimo di giocatori a referto nei campionati di Serie A2, Serie B e giovanili, limitatamente comunque a situazioni generate dall’emergenza Covid-19

Approvata, inoltre, la riapertura fino al 15 gennaio 2021 dei termini per l’iscrizione ai campionati U13 maschile, femminile e mista, con l’obiettivo, in questa fase delicata, di favorire ulteriormente la pratica della pallamano.

Per ciò che riguarda l’attività delle Squadre Nazionali, a seguito della variazione del calendario dell’Italia maschile e dell’anticipo al 6/7 e 9/10 gennaio delle due sfide contro la Lettonia valide per le qualificazioni agli EHF EURO 2022, è stata approvata l’organizzazione di due nuovi stage: gli azzurri si ritroveranno dal 20 al 23 dicembre nel Centro Tecnico Federale di Chieti e dal 27 al 30 dicembre al Pala Tacca di Cassano Magnago.