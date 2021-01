Lotta al doping: tre squalifiche dal Tribunale Nazionale Il provvedimento è arrivato a carico di Muresan, Di Giorgio e Gnagnarelli

La lotta al doping non si ferma e nella giornata di martedì sono arrivate altre tre squalifiche dal Tribunale Nazionale Antidoping. Georgeta Muresan (tesserata FIDAL), è stata fermata per 6 mesi a partire dal 23 novembre 2020 e con scadenza il 22 maggio 2021. Stangata invece per Igor Gnagnarelli (soggetto non tesserato), per lui inibizione di 15 anni a decorrere dal 15 gennaio 2021 e con scadenza il 14 gennaio 2036 oltre alla sanzione economica di euro 5.000,00. Stop di otto mesi, a partire dall’8 ottobre 2020 e fino al 7 giugno 2021 per il notatore Alex Di Giorgio. Per tutte e tre le persone fermate per doping c’è anche il pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.