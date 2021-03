Italrugby, cominciato il raduno a Roma Azzurri in ritiro per preparare la sfida contro il Galles del 13 marzo

E’ iniziato a Roma il raduno della Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri prepareranno la sfida di sabato 13 marzo contro il Galle allo Stadio Olimpico che sarà ancora a porte chiuse. A presentare questo raduno è stato il team manager azzurro Luigi Troiani.

“Nella giornata odierna tutti i membri della squadra – staff e giocatori – si sono sottoposti al test molecolare il cui esito negativo darà il via all’allenamento sul campo del CPO in programma nel pomeriggio di domani. Come anticipato nel comunicato di annuncio dei convocati, attualmente in raduno non sono presenti Bellini, Manfredi, Rimpelli, Ceccarelli, Allan e Favretto che raggiungeranno la capitale al termine dei rispettivi impegni con i club nel weekend e – dopo aver ricevuto l’esito negativo del test molecolare che effettueranno all’arrivo – saranno regolarmente a disposizione per allenarsi insieme al gruppo.

La programmazione degli orari degli allenamenti sarà la stessa delle precedenti settimane con l’annuncio della formazione che affronterà il Galles confermato alle 15 di giovedì 11 marzo”.

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 45 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 10 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 35 caps) – capitano

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 5 caps)*

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 14 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Terze Linee

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 4 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 26 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 30 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 21 caps)*

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 61 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 50 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 3 caps)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 4 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 7 caps)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 26 cpas)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 11 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 6 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 5 caps)*

Invitato

Andrea ZAMBONIN (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato