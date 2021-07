Malagò: "Olimpiadi? Abbiamo la squadra più forte di sempre" Il presidente del Coni esalta la spedizione azzurra, da venerdì Tokyo sarà la capitale dello sport.

Determinato e fiducioso. Giovanni Malagò non fa troppi giri di parole e va dritto all’obiettivo: “Abbiamo la squadra più forte di sempre”. Sono queste le sue prime parole in una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera. Squadra che sarà anche la più numerosa di sempre e ha obiettivi importanti. “E’ un Olimpiade diversa, ma è la più importante della storia. Niente pubblico? Nella vita ci sono momenti in cui non si deve giudicare il valore assoluto di un fatto, di un evento, ma quale sarebbe stata l’alternativa se quel fatto, quella esperienza non si fosse realizzata: credo di aver detto tutto". E per gli atleti un solo consiglio: “Quello che ho suggerito a ogni componente della spedizione olimpica a Tokyo: rappresentare e vivere l’onore della maglia italiana, con il valore della competizione e con la consapevolezza della partecipazione a un evento straordinario”. Un evento straordinario che prenderà il via venerdì con la tanto attesa cerimonia inaugurale.