Il ministro Abodi: "Museo di Mennea in ritardo, chiedo scusa alla famiglia" Ad undici anni dalla scomparsa, il ricordo del campione azzurro di atletica leggera

"A 11 anni dalla sua scomparsa, ma la presenza di Pietro Mennea è sempre viva per l'esempio che ha dato nella vittoria e soprattutto nei momenti di difficoltà". Lo ha dichiarato il ministro dello sport, Andrea Abodi, a Barletta a margine di un sopralluogo nel velodromo dello stadio 'Lello Simeone', parlando dell'olimpionico ed icona dell'atletica leggera italiana, morto il 21 marzo del 2013.

Mennea era nato a Barletta nel 1952, e di lui Abodi ha ricordato la sua "grande dignità, il grande onore e le sue qualità sportive, morali e civiche. Credo che sia importante richiamarle soprattutto nelle giornate lavorative, perché è questo il senso del ricordo. Un ricordo che è sempre vivo nei nostri cuori, in quello dei barlettani e di tutti gli sportivi italiani".

"Il museo dedicato a Mennea è in ritardo. Ho scritto un messaggio a Manuela Mennea di scuse. Capita di arrivare in ritardo. Anche Pietro qualche volta arrivava in ritardo, ma recuperava. Noi cercheremo di recuperare", ha aggiunto poi l'esponente del Governo.