Sfida oltre la boxe: Carini contro Khelif tra polemiche e identità di genere L'italiana affronterà l’algerina in un match che ha già infiammato il dibattito olimpico

Oggi, alle 12:20, si accenderanno i riflettori su uno dei match più attesi delle Olimpiadi di Parigi: l'italiana Angela Carini affronterà sul ring la pugile algerina Imane Khelif, in un incontro che ha già scatenato polemiche e acceso dibattiti, non solo sportivi ma anche politici e scientifici. Al centro della questione, non solo le doti atletiche delle due sfidanti, ma le caratteristiche di genere di Khelif, che ha livelli di testosterone considerati molto elevati per una donna.

Imane Khelif, 25 anni, è tra le pugili più forti nella categoria 66 kg. Già ambasciatrice UNICEF per l'Algeria e con una partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo alle spalle, l’atleta algerina è stata esclusa dalla finale mondiale del 2023 a Nuova Delhi dopo che un test del DNA ha rivelato la presenza del gene XY, caratteristico degli uomini. Nonostante ciò, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) l'ha ammessa a partecipare ai Giochi di Parigi, dichiarando che "Khelif è donna, punto", in base al criterio del testosterone.

Questa decisione ha scatenato una vera e propria bufera, alimentata dai commenti di figure pubbliche come Richard Dawkins, Elon Musk e J.K. Rowling, e accolta con forte preoccupazione da esponenti politici italiani come Matteo Salvini e Ignazio La Russa. La polemica si è rapidamente trasformata in un acceso dibattito su equità e regolamenti nello sport femminile.

A gettare luce sulla questione è intervenuta Giovanna Motta, endocrinologa dell’Ospedale Molinette di Torino, che ha spiegato come l’elevato livello di testosterone possa conferire un vantaggio fisico, in particolare nel potenziamento muscolare, creando così un'inequità nelle competizioni femminili. Secondo Motta, è fondamentale che il CIO e le federazioni sportive stabiliscano criteri omogenei per definire chi può gareggiare nella categoria femminile, pur riconoscendo che si tratta di un compito complesso e non privo di difficoltà.

La sfida tra Carini e Khelif, quindi, va oltre la semplice competizione sportiva, toccando temi profondi legati all'identità di genere, ai diritti delle atlete e alla necessità di regolamenti chiari e condivisi. Mentre il mondo attende con ansia l’esito dell’incontro, la questione resta aperta: come garantire che lo sport rimanga un terreno di equità e rispetto per tutte le atlete, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche? Oggi, sul ring, si combatterà non solo per una medaglia, ma per un principio che potrebbe segnare il futuro dello sport femminile.