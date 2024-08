Parigi, boxe: Carini si ritira subito, finisce male l'incontro con l'algerina Dopo pochi secondi, senza un apparente motivo dovuto al match, l'italiana ha lasciato

L'atteso incontro fra Imane Khelif e Angela CARINI negli ottavi del torneo femminile di boxe, categoria 66 kg, è durato appena 46 secondi. Dopo un paio di colpi ricevuti, l'azzurra ha deciso di ritirarsi su indicazione dello staff tecnico. Dopo che l'arbitro ha proclamato l'algerina come vincitrice, la CARINI si è inginocchiata al centro del ring fra le lacrime.

La presenza a Parigi della Khelif è stata oggetto di dibattito nelle scorse ore visto che nel marzo dello scorso anno era stata squalificata alla vigilia della finale per il titolo per gli alti livelli di testosterone.

"Non ero d'accordo con la scelta del 2021, non sono d'accordo oggi, ringrazio Angela Carini per come si è battuta anche non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash...".

"Si è ritirata" le fanno notare i giornalisti a Casa Italia. Continua Meloni: "Mi dispiace ancora di più, mi ero emozionata ieri quando ha scritto combatterò' perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa, il carattere. Però poi conta anche poter competere ad armi pari. E dal mio punto di vista non era una gara pari".