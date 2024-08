Parigi 2024. Dallo "skeet" il nono oro per l'Italia, firmato Bacosi e Rossetti Superano il duo statunitense composto da Austen Jewell Smith

E' medaglia d'oro per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro al volo, finale mixed team dello skeet. La coppia ha battuto gli americani Austen Jewell Smith, e Vincent Hancock. Arriva il nono oro per l'Italia ai Giochi di Parigi, 25esima medaglia complessiva, grazie al tiro a volo: nella finale del mixed team dello skeet, allo Shooting Centre di Chateauroux, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti superano il duo statunitense composto da Austen Jewell Smith, bronzo nell'individuale, e Vincent Hancock, quattro volte campione olimpico. Per Bacosi si tratta della terza medaglia ai Giochi dopo l'oro di Rio e l'argento di Tokyo, Rossetti era stato invece campione olimpico nel 2016.