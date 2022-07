Covid. Vaccini: ok da Ue per Novavax ad adolescenti tra 12 e 17 anni Commissione dà parere favorevole

Novavax ha annunciato oggi che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata al vaccino contro il Covid-19 Nuvaxovid, per gli adolescenti di eta' compresa tra i 12 e i 17 anni. "L'approvazione - spiega una nota - fa seguito al parere positivo espresso il 23 giugno 2022 dal Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali". "Siamo estremamente lieti che Nuvaxovid sia ora disponibile anche per gli adolescenti in Europa - ha dichiarato Stanley C. Erck, presidente e amministratore delegato di Novavax -. Il nostro vaccino a base di proteine, sviluppato applicando un approccio innovativo alla tecnologia tradizionale, ha dimostrato efficacia e sicurezza sia negli adolescenti che negli adulti".