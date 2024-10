Gaza city, nuovo massacro in un campo profughi mentre si parla di tregua Hamas ha detto no al rilascio di 5 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di dodici giorni

E' salito a 33 vittime, di cui 14 bambini, il bilancio del raid israeliano nella parte sud di Khan Younis. Lo fonti mediche pubblicate ad Al Jazeera, spiegando che le vittime sono state evacuate al Nasser Medical Complex dove i medici hanno confermato che i 14 bambini sono arrivati ??dopo essere morti soffocati, a causa di bombe e proiettili mortali sparati contro l'edificio. L'attacco, si aggiunge, ha portato al crollo di diversi altri edifici residenziali mentre le persone erano ancora all'interno.

Fonti di Hamas riferite da Channel 12 hanno affermato questa mattina che non accetteranno la proposta israeliana di un breve cessate il fuoco in cambio del rilascio di un piccolo numero di ostaggi. L'accordo, per il quale gli egiziani hanno insistito nei giorni scorsi, dovrebbe includere una cessate il fuoco che durerà dai 10 ai 12 giorni nella Striscia di Gaza , in cambio della liberazione di 5 sequestrati. Khalil al-Hiya, negoziatore per Hamas, ha dichiarato che "non c'è alcun cambiamento nella loro posizione: cessate il fuoco totale e ritiro dell'Idf dalla Striscia".

Israele prosegue la sua offensiva anche in Libano ma si prepara anche alla riapertura dei negoziati per una tregua e per il rilascio degli ostaggi a Gaza . Delle 251 persone rapite il 7 ottobre dello scorso anno, 97 rimangono ostaggi a Gaza , 34 dei quali sono stati dichiarati morti dall'esercito. Ieri, dopo gli incontri con il segretario di Stato Blinken dei giorni scorsi, il governo dello Stato ebraico ha annunciato l'invio di una delegazione in Qatar per negoziare un accordo su Gaza che preveda il rilascio dei prigionieri, con Hamas che si e' detto aperto a colloqui su un cessate il fuoco nel territorio palestinese, ormai devastato da piu' di un anno di guerra. Gli ultimi negoziati indiretti sotto l'egida di mediatori - Qatar, Egitto, Stati Uniti - per un cessate il fuoco a Gaza associato alla liberazione degli ostaggi, si erano svolti in agosto e si erano conclusi con un nulla di fatto, come molti tentativi precedenti . Ora la nuova finestra di possibilita' per ritrovare la pace nella Striscia arriva dopo la morte del leader del movimento islamista Yahya Sinouar, ucciso da Israele il 16 ottobre nel sud di Gaza , e mentre Israele si trova a fronteggiare pressioni per porre fine alla guerra.

Dopo le dichiarazioni di dubbiose da parte di Tel Aviv su una partecipazione di Hamas ai colloqui nel fine settimana, ieri sera è arrivata la risposta del gruppo, "pronto per la cessazione delle ostilita'" sempre che Israele mostri concretamente "un impegno per un cessate il fuoco", un "ritiro dalla Striscia di Gaza " e un "accordo serio per uno scambio" degli ostaggi israeliani rapiti il ??7 ottobre e trattenuti a Gaza contro i prigionieri palestinesi detenuti da Israele, ha detto un leader del movimento.

Condizioni presentate durante i precedenti negoziati indiretti, ma sempre respinte da Israele. Dopo i colloqui al Cairo tra funzionari egiziani e una delegazione di Hamas, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu inviera' in Qatar il capo dell'intelligence straniera, il Mossad, David Barnea. Barnea incontrerà il capo della Cia Bill Burns e il primo ministro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, per discutere "diverse opzioni per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi", secondo la stessa fonte. Il numero uno del Mossad ha già incontrato alti funzionari egiziani nell'ambito degli sforzi per un "ritorno ai negoziati e per un cessate il fuoco", ha riferito il canale Al Qahera News, vicino all'intelligence egiziana. Intanto oggi il segretario di Stato americano Antony Blinken, di ritorno dall'undicesimo viaggio in Medio Oriente, incontrera' a Londra il primo ministro libanese Najib Mikati, oltre ai suoi omologhi della Giordania, Ayman Safadi, e degli Emirati Arabi, Abdullah bin Zayed al -Nagayan.

L'incontro con Mikati sara' dedicato alla campagna militare israeliana contro Hezbollah, che ha provocato vittime di massa tra la popolazione civile del Libano, in particolare nella capitale Beirut. Ieri in una conferenza stampa, il segretario di stato ha affermato che la lotta di Israele contro Hezbollah "non può' - e non deve - portare a una campagna prolungata" in Libano e ha invitato Israele ad adottare le misure necessarie per prevenire danni alla popolazione civile, all'esercito libanese e alle forze di pace delle Nazioni Unite.