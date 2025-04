Dazi americani: Donal Tramp annuncia sospensione per decine di Paesi La comunicazione è stata diffusa sul social network Truth.

Una sospensione dei dazi americani aggiuntivi per i prodotti di decine di Paesi è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La comunicazione è stata diffusa sul social network Truth. La sospensione non riguarda le importazioni dalla Cina. I dazi, ha fatto sapere Trump, saranno in questo caso al 125 per cento. Per gli altri Paesi invece le tariffe saranno più basse, al 10 per cento.