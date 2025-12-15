Precipita autobus con studenti in Colombia, almeno 16 morti Gita scolastica finisce in tragedia nel nordest del Paese: il mezzo è uscito di strada schiantandosi

Un autobus che trasportava un gruppo di studenti in gita è precipitato in un dirupo di diverse decine di metri nel nordest della Colombia, causando almeno 16 morti. L’incidente è avvenuto nei pressi del municipio di Segovia, lungo una strada montana che collega Medellín alle località della costa caraibica, un’area già nota per la complessità del tracciato e le condizioni difficili di percorrenza. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, sul mezzo viaggiavano circa 40 studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Il pullman sarebbe improvvisamente uscito di strada per cause ancora da accertare, finendo in una scarpata profonda. L’impatto è stato violentissimo e ha reso immediatamente necessario l’intervento dei soccorsi.

Feriti ricoverati negli ospedali vicini

Il governatore del dipartimento di Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha confermato che almeno 19 studenti feriti sono stati trasportati e ricoverati in due strutture sanitarie delle località di Segovia e Remedios. Alcuni di loro versano in condizioni serie, mentre il personale medico continua a monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Le autorità colombiane hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’uscita di strada. Al momento non si escludono ipotesi legate a un possibile errore umano, a un malfunzionamento del mezzo o alle condizioni della carreggiata. Il bilancio delle vittime resta provvisorio e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.