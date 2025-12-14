Providence, sparatoria alla Brown University: caccia all’uomo ripresa Due studenti uccisi e nove feriti nel campus. Diffuse le prime immagini, polizia e FBI in azione

Le prime immagini dal campus. Le immagini diffuse dagli investigatori mostrano un uomo di spalle che lascia uno degli edifici della Brown University e si dirige a passo sostenuto verso Hope Street. È uno dei fotogrammi chiave dell’indagine sulla sparatoria che ha scosso Providence e l’intero Rhode Island, trasformando il campus universitario in un teatro di emergenza e paura.

Il bilancio e la dinamica. La sparatoria ha provocato la morte di due studenti e il ferimento di altri nove. Secondo le ricostruzioni preliminari, l’uomo avrebbe aperto il fuoco all’interno di una struttura universitaria prima di dileguarsi all’esterno. Le autorità non hanno ancora chiarito il movente, mentre proseguono i rilievi scientifici e l’analisi delle immagini di videosorveglianza.

L’identikit e le testimonianze. Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo indossava una maschera mimetica grigia. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo. Lo ha confermato il vice capo della polizia di Providence, Timothy O’Hara, sottolineando come ogni particolare, anche minimo, possa aiutare a stringere il cerchio sull’attentatore.

L’intervento delle forze dell’ordine. La risposta delle forze di sicurezza è stata immediata. Polizia locale, unità speciali e FBI hanno isolato l’area, evacuato gli edifici e avviato una caccia all’uomo su scala cittadina. L’università ha sospeso le attività e invitato studenti e personale a seguire le indicazioni delle autorità.

L’appello dell’FBI. Nel corso della notte l’FBI ha attivato un sito dedicato alle segnalazioni per consentire ai cittadini di inviare foto e video utili alle indagini. Un canale ritenuto cruciale per raccogliere materiale girato con smartphone o dashcam nei minuti immediatamente successivi alla sparatoria.

Un campus sotto shock. La Brown University si è svegliata in un clima di sgomento. Docenti e studenti si sono ritrovati davanti a transenne, lampeggianti e mezzi blindati. Le autorità invitano alla massima prudenza, mentre la città di Providence attende risposte su uno degli episodi più gravi degli ultimi anni.