Zelensky: "Gli attacchi russi hanno colpito il nostro settore energetico" "Tutti i servizi necessari stanno lavorando per ripristinare approvvigionamento elettrico e idrico"

"Tutti i servizi necessari stanno lavorando per ripristinare l'approvvigionamento elettrico e idrico nelle nostre comunità colpite dall'attacco notturno della Russia . Ancora una volta, l'attacco principale ha colpito il nostro settore, il sud del Paese e la regione di Odessa. Due persone sono rimaste ferite nella regione di Odessa. Più di una dozzina di strutture civili sono state danneggiate in tutto il Paese totale, il nemico ha utilizzato oltre 450 droni d'attacco e 30 missili di vario tipo".

Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare e migliorare la situazione. Ringrazio tutti i nostri collaboratori coinvolti negli sforzi di recupero - prosegue - È importante che tutti ora vedano cosa sta facendo la Russia : ogni passo che compie nel terrore contro il nostro popolo, tutti i suoi attacchi, perché chiaramente non vogliono porre fine alla guerra. Il loro obiettivo è ancora quello di distruggere il nostro Stato e infliggere il massimo dolore al nostro popolo.

Ecco perché abbiamo bisogno di supporto in tutto ciò che contribuisce a proteggere le vite umane e a porre fine a questa guerra: rafforzare le difese aeree ei nostri soldati al fronte, aumentare le nostre capacità a lungo raggio e intensificare la pressione sulla Russia . Affinché tutti i nostri sforzi diplomatici diano risultati, è necessario esercitare pressione sull'aggressore affinché ponga fine alla guerra che ha iniziato. Ringrazio chiunque comprenda questo e sia pronto ad aiutare" ha concluso Zelenskyj