Mosca: cessate fuoco con ritiro Ucraino da Donbass Banca centrale russa contro Uso Asset

Sui negoziati per la pace in Ucraina pesa il nodo irrisolto del Donbass. Da una parte gli Stati Uniti stanno puntando a convincere l'Ucraina a cedere la regione, ma la risposta di Kiev è stata che dovrebbero decidere i cittadini attraverso un referendum. Il Cremlino, invece, non è stato ancora convinto dalle proposte inserite nel piano di pace, oltre a specificare che un eventuale cessate il fuoco potrebbe verificarsi "solo dopo il ritiro delle truppe ucraine" dal Donbass.

A dirlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax, aggiungendo che "questo è uno dei requisiti che gli americani impongono" a Kiev. L'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, inoltre, ha smentito le interpretazioni di Le Monde secondo cui l'Ucraina sarebbe disposta ad accettare la presenza di una zona cuscinetto nel Donbass. Parlando del piano, per Zelenskyj l'obiettivo dei colloqui in Europa, previsti da questo fine settimana fino all'inizio della prossima settimana, è fare in modo che alcune delle proposte che la Russia considera inaccettabili vengono inserite nel piano statunitense. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalle agenzie russe Tass e Interfax, ha tuttavia frenato:

"Non credo che saremo completamente soddisfatti - ha affermato - Non abbiamo visto alcuna versione modificata dei piani americani. Quando la vedremo, potremmo non gradire molte cose". Ha proseguito: "Ciò che gli americani stanno attualmente coordinandosi con europei e ucraini deve prima o poi esserci mostrato, il che naturalmente provocherà la nostra risposta appropriata". Una piccola apertura è arrivata dal presidente statunitense Donald Trump, il quale ha sottolineato che gli USA sarebbero disposti a contribuire nel supportare l'Ucraina come parte di un accordo di sicurezza per far finire la guerra , in quanto "fattore necessario" per una soluzione. Al riguardo, il magnate ha detto che il suo Paese è coinvolto nelle trattative e non nella guerra e che sull'incontro di sabato "parteciperemo se considereremo che si sono buone chance" di un accordo. (segue) 121555 DIC 25